Orange s’apprêterait à fermer sa dernière activité TV et tourne définitivement la page des contenus

Fragilisée depuis la cession à Canal+ de ses principales activités médias, la filiale technique Orange Prestations voit son avenir compromis, tandis qu’un plan de reclassement se profile pour ses salariés.

Selon La Lettre, Orange poursuit son recentrage stratégique notamment sur les télécoms et la cybersécurité en préparant la fermeture d’Orange Prestations TV (OPTV), dernière entité de son pôle Orange Content. Cette filiale technique dédiée au traitement des contenus audiovisuels a vu son activité chuter en 2025, notamment après la cession à Canal+ d’Orange Studio et d’OCS début 2024, dont la chaîne pesait plus de 80 % de ses revenus. Les contrats ont ensuite progressivement disparu, Canal+ ayant internalisé les compétences.

L’opérateur historique est aussi entré en négociations exclusives récemment avec le fonds Verdoso en vue de céder Globecast, entreprise spécialisée dans la diffusion et la retransmission de flux audiovisuels comme les JO de Paris. L’ex-France Télécom chercherait également à céder Viaccess, sa filiale experte en sécurisation des chaînes payantes. De quoi confirmer la poursuite de son désengagement total dans les contenus. Pour Orange Prestations, un plan de reclassement interne doit être présenté au CSE pour la quarantaine de salariés. La CFE-CGC Télécoms avait dès 2023 alerté sur le devenir de ces équipes, sans obtenir l’ouverture de négociations spécifiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox