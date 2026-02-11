Orange cherche à vendre sa filiale spécialisée dans l’accès aux chaînes payantes sur les box internet

Viaccess pourrait à son tour quitter le giron d’Orange. Après Globecast, l’opérateur historique testerait l’intérêt d’éventuels repreneurs pour cette filiale spécialisée dans la sécurisation des chaînes payantes.

Après avoir engagé des discussions en vue de la cession de Globecast, Orange explore désormais la vente d’une autre filiale stratégique : Viaccess. Selon plusieurs sources concordantes de l’Informé, l’opérateur historique a mandaté une banque d’affaires afin d’évaluer l’intérêt d’éventuels repreneurs pour cette société spécialisée dans le contrôle d’accès aux chaînes payantes et la lutte contre le piratage, notamment des contenus sportifs. Les négociations seraient pilotées par Oddo BHF.

Cette démarche intervient dans un contexte financier délicat pour Viaccess. En l’espace de six ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise a fortement reculé, passant de près de 61 millions d’euros en 2018 à moins de 35 millions d’euros en 2024. Dans le même temps, la situation s’est nettement dégradée sur le plan des résultats, avec un bénéfice net de plus de 7 millions d’euros à la fin des années 2010, transformé en une perte dépassant 33 millions d’euros en 2024. Ces difficultés persistent malgré un plan de restructuration achevé en 2025 et une réduction du recours à la sous-traitance. À la fin de l’année 2024, Viaccess employait encore 179 salariés.

La tentative de diversification vers la publicité ciblée n’a pas permis d’enrayer le déclin. Cette impasse stratégique a également entraîné un changement à la tête de l’entreprise. En mars 2024, Philippe Léonetti a quitté ses fonctions de directeur général, moins de quatre ans après sa nomination, laissant la place à Thomas Kohler.

Le modèle historique de Viaccess est aujourd’hui fragilisé par l’évolution rapide des technologies. Là où l’accès aux chaînes payantes reposait autrefois sur des dispositifs matériels intégrés aux box des opérateurs, la gestion des droits est désormais largement assurée par des solutions logicielles directement embarquées dans les téléviseurs connectés, qu’ils soient Samsung, LG, TCL ou d’autres marques. Cette mutation réduit mécaniquement la dépendance des acteurs du marché à des solutions comme celles proposées par Viaccess.

Par ailleurs, l’entreprise reste fortement tributaire des commandes de sa maison mère, Orange, même si elle tente de diversifier sa clientèle. Pour soutenir son développement à l’international, Viaccess s’appuie notamment sur deux filiales situées en Israël et en Finlande, tout en ciblant plus particulièrement l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est.

La conjoncture est d’autant plus défavorable que le principal concurrent de Viaccess, le groupe suisse Kudelski, traverse lui aussi une période compliquée. Au premier semestre 2025, ce dernier a enregistré une baisse de près de 9 % de son chiffre d’affaires et une perte nette de plus de 30 millions de dollars, conduisant à un plan de suppressions de postes touchant 160 salariés. Sollicité sur ce dossier, Orange n’a pas souhaité commenter les informations relatives à une éventuelle cession de Viaccess.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox