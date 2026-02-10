Plus de liberté souhaitée chez Free, sa stratégie questionnée… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Face aux hausses de prix des abonnements, certains voudraient plus de libertés

Interrogé dans le cadre du rachat de Warner Bros. Discovery, son co-directeur général Ted Sarandos a défendu une vision sans détour. Netflix continuera d’augmenter ses prix si nécessaire et les abonnés restent libres de partir. Face aux sénateurs, notamment à ceux inquiets d’un futur monopole et d’une inflation des abonnements, le leader mondial de la SVOD a rappelé que le streaming reste, selon lui, un marché hautement concurrentiel et qu’il« suffit d’un clic pour se désabonner», a-t-il insisté, et si cette réponse a fait réagir, quid pour les abonnés disposant de Netflix dans l’une de leurs offres ? Si pour l’heure Free n’a pas répercuté les hausses consécutives des services de streaming sur les versions incluses dans ses offres premium, certains s’inquiètent que le jour où la hausse de prix se répercute approche…. Et qu’ils doivent résilier chez Free pour ne pas le subir, faute de migrer sur une offre n’incluant pas Netflix.

Il y a de l’idée chez Bouygues Telecom

Avec son nouveau dispositif « Duo connecté », Bouygues Telecom tente une formule inédite sur le marché mobile français : pour un forfait 200 Go souscrit, le second est proposé à moitié prix. Une stratégie pensée pour séduire les foyers multi-équipés, à l’heure où les opérateurs cherchent à renforcer la fidélité de leurs abonnés. Concrètement, Bouygues Telecom propose une Série Spéciale B&YOU 200 Go 5G à 13,99 € par mois, sans engagement. Une fois la ligne activée, l’abonné reçoit une offre par SMS lui permettant de souscrire un second forfait identique à -50 %. Une offre qui a le mérite de proposer du neuf, même si elle ne conviendrait pas à tout le monde.

Des frais remboursés à foison, est-ce séduisant ?

Avec la suppression pour le moment durable des frais de mise en service sur ses offres Freebox, le remboursement étendu des frais de résiliation et la gratuité de la carte SIM pour certains profils, Free poursuit une stratégie claire : réduire les coûts liés à la souscription. Si on peut saluer ces initiatives, le résultat, commercialement laisse planer le doute : est-ce assez pour attirer des gens ?

Opération séduction pour le passage à la fibre

Dans les communes où l’ADSL n’est plus commercialisé, Bouygues Telecom encourage la migration vers la fibre en offrant quatre mois d’abonnement sur ses offres Bbox. Il faut dire que l’opérateur a également une position assez particulière sur l’ADSL puisqu’il a été le premier à ne plus proposer d’offres sur ce réseau en début d’année dernière sur l’intégralité du territoire. Et si Free s’en inspirait ?

Et si les moteurs de recherche y mettaient un peu du leur ?

À ce jour, seuls quelques grands sites comme Pornhub, Tukif, Xnxx ou Xvideos ont été dans le collimateur de l’Arcom en France, alors que de nombreuses plateformes restent accessibles. Selon l’Informé, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique commence à cibler ces sites restants.

Deux plateformes, xgroovy et videosxgay, ont ainsi reçu une injonction leur imposant de mettre en place un contrôle de l’âge dans un délai de quinze jours. À défaut, elles s’exposent à un blocage sur le territoire français. Un troisième site, perfectgirls, initialement concerné, s’est déjà conformé à la demande. Les deux précédents risquent donc d’être bloqués par les opérateurs, mais certains aimeraient aussi que les moteurs de recherche s’y mettent, cependant.

