Sooner : la nouvelle plateforme de streaming française débarque sur Prime Video

Le service issu de la fusion entre Filmo et UniversCiné poursuit son déploiement. Après son arrivée sur la TV d’Orange, Sooner est désormais accessible via Prime Video, mais sans période d’essai.

Depuis le 10 février, la plateforme de streaming dédiée au cinéma Sooner est disponible sur Prime Video, au tarif de 6,99 € par mois, sans mois gratuit. Une nouvelle étape pour ce service né de la fusion de Filmo et UniversCiné, déjà proposé sur la TV d’Orange avec une période d’essai.

Lancée début février, la plateforme met en avant un catalogue enrichi et une interface repensée qui donne accès à plus de 15 000 oeuvres contemporaines et patrimoniales à l’achat ou à la location ainsi que plus de 1 300 titres en SVOD. Les abonnés historiques de Univers Ciné et Filmo conservent par ailleurs leurs comptes.

Ce déploiement progressif devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, avec une arrivée attendue sur les box de Free et de Bouygues Telecom. Sooner ambitionne ainsi de s’imposer comme une référence du cinéma indépendant et patrimonial sur les principales plateformes françaises.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox