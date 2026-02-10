Free dévoilera le 24 mars les résultats d’une année 2025 difficile sur les ventes fixe et mobile, alors que sa maison mère brille en Europe

C’est officiel, Iliad publiera le 24 mars ses résultats annuels et ceux du quatrième trimestre 2025. Après une année marquée par un net ralentissement commercial en France, notamment sur le fixe, ce rendez-vous dira si Free a réussi à relancer la machine à recruter, tandis que le groupe de Xavier Niel poursuit sa trajectoire de croissance en Europe.

Le rendez-vous est pris. Iliad a inscrit à son agenda investisseur la publication de ses résultats annuels 2025 et du quatrième trimestre le mardi 24 mars prochain. À cette occasion, le groupe dévoilera l’ensemble de ses performances financières et commerciales dans ses trois principales géographies : la France, l’Italie et la Pologne. Ce bilan annuel permettra de mesurer précisément l’impact d’une année contrastée pour Free, dans un contexte de forte pression concurrentielle sur les marchés du fixe et du mobile.

En France, une année commerciale sous tension

Sur le marché français, 2025 s’est révélée plus délicate sur le plan des recrutements. Arrivé à maturité sur le fixe et marqué par une intensification de la guerre promotionnelle, le secteur a rendu la conquête de nouveaux abonnés plus complexe pour l’opérateur. Interrogé à ce sujet, Nicolas Thomas, directeur général de Free, avait assumé son positionnement stratégique : « Nous faisons le choix du long terme, nous n’avons pas créé de marque low cost, et nous ne faisons pas de coups à court terme créant la confusion », déclarait-il dans Les Échos.

Sur les neuf premiers mois de 2025, Free n’aurait ainsi recruté qu’environ 3 000 abonnés sur le segment fixe, selon ses données publiques, loin derrière Bouygues Telecom, qui revendiquait plus de 180 000 conquêtes sur la même période. Face à cette dynamique, Free a notamment lancé sa Freebox Pop S au printemps 2025, afin de compléter sa gamme sans remettre en cause son positionnement plus premium. L’exercice annuel permettra de vérifier si cette stratégie a fini par porter ses fruits sur la fin d’année commercialement, sans oublier l’éventuel l’impact des dernières nouveautés ( Free TV, chaînes Fast etc) lors du quatrième trimestre. Sur toute l’année 2024, Free avec 155 000 nouveaux clients Freebox, a vu Bouygues Telecom le dépasser et lui rafler la première fois sur le segment (+262 000). Cette fois, il pourrait chuter un peu plus au classement.

Sur le mobile, Free Mobile a enregistré depuis le début de l’année le gain d’environ 180 000 nouveaux abonnés. Sur toute l’année 2024, il en avait recruté 513 000, de quoi alors conserver son fauteuil de leader sur le segment malgré une baisse de régime fin 2024. Cette année, l’opérateur n’a pas réussi à inverser la tendance, il ne restera pas le meilleur recruteur en 2025 sauf s’il crée un énorme exploit lors du 4e trimestre.

Rentabilité et discipline financière

Si les ventes ont marqué le pas en France, la rentabilité est restée l’un des points forts d’Iliad en 2025. Jusqu’à présent, le groupe a affiché une croissance solide de son chiffre d’affaires et une progression significative de son EBITDAaL, sa structure financière est solide. La publication du 24 mars dira si cette trajectoire du leader de la croissance en Europe sur les 9 premiers mois de l’année, s’est confirmée sur l’ensemble de l’exercice, notamment dans un contexte de hausse des coûts et de poursuite des investissements dans les réseaux. Les investisseurs scruteront également l’évolution du cash-flow et de l’endettement, alors que le groupe avait amorcé une réduction de son levier financier en 2024 et 2025.

En Italie, Iliad reste solidement installé en tête des recrutements mobiles depuis plusieurs années consécutives, et pourrait franchir un nouveau cap symbolique avec l’exercice 2025. En Pologne, la filiale Play poursuit également sa montée en puissance, tant sur le mobile que sur le fixe. Cette publication interviendra dans un climat toujours marqué par les négociations autour du rachat de SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox