Orange et Sosh surprennent des abonnés avec un nouveau cadeau, 400 Go cumulés offerts sur leur forfait mobile

Avec ce un bonus de 100 Go offerts chaque mois pendant quatre mois, cette opération discrète d’Orange et sa filiale Sosh vise à renforcer la fidélité de certains abonnés mobiles.

Orange gâte à nouveau certains de ses abonnés mobiles avec un bonus de data gratuit via son programme Orange Fidélité. Plusieurs clients ont récemment vu apparaître, dans leur espace abonné, une offre permettant de bénéficier de 100 Go supplémentaires par mois pendant quatre mois, sans engagement

Cette enveloppe de données est proposée gratuitement, sans modification du forfait existant. Une fois activée, elle est ajoutée automatiquement à la ligne concernée et reste valable pendant quatre mois, avant de s’arrêter sans démarche de l’abonné. Selon les informations affichées dans l’espace client, les gigas offerts sont utilisables en France métropolitaine et deviennent disponibles sous quelques jours, avec une confirmation envoyée par e-mail. L’offre ne semble pas accessible à tous les clients, mais réservée à certains profils identifiés comme « fidèles » par l’opérateur. Elle concerne aussi bien des forfaits Orange que ceux de sa marque low-cost Sosh.

Source : @ErethaariO

Avec ce type de bonus temporaire, Orange poursuit sa stratégie de fidélisation dans un marché très concurrentiel. Les gigas offerts permettent aux abonnés concernés de profiter d’un confort d’usage renforcé mais aussi de migrer vers une offre supérieure une fois la promo terminée.

