Abonnés Livebox : 22 chaînes passent en clair sur la TV d’Orange

L’opérateur historique lance une vaste opération de mise au clair de son bouquet Arabe Max sur ses Livebox.

À partir du 10 février, Orange propose un accès gratuit à son bouquet Arabe Max pendant quelques jours, offrant ainsi la possibilité de découvrir plus de 20 chaînes en langue arabe. Divertissement, cinéma, musique ou actualités : il y en a pour tous les goûts.

Vous pouvez donc découvrir ces chaînes jusqu’au 15 février prochain gratuitement.

Divertissement

  • MBC (canal 507)
  • Samira TV (canal 517) : la première chaîne culinaire algérienne
  • Panorama Drama (canal 528) : séries et feuilletons
  • MBC5 (canal 530) : divertissement familial

Cinéma

  • Rotana Cinéma (canal 523) : films arabes classiques et blockbusters récents
  • Rotana Comedy (canal 524) : cinéma comique
  • Rotana Drama (canal 525) : cinéma dramatique

Musique

  • Rotana Classic (canal 508)
  • Rotana Clip (canal 509)
  • Rotana Mousica (canal 519)

Actualités

  • Ennahar TV (canal 510) : info en Algérie
  • Echorouk TV (canal 511) : info en continu
  • Echorouk News (canal 520)

Généralistes

  • Nessma EU (canal 512) : chaîne tunisienne généraliste
  • El Hiwar Ettounsi (canal 513)
  • 2M Monde (canal 521) : chaîne généraliste marocaine
  • Rotana Khalijia (canal 522)

Jeunesse

  • Al Rawda (canal 531) : pour les 4-6 ans

Religion et culture coranique

  • Al Resalah (canal 514)
  • IQRAA (canal 515)
  • IQRAA International (canal 516)
  • El Bilad TV (canal 527)

Pendant cette période, tous les abonnés Orange peuvent profiter gratuitement de ce bouquet riche et varié, idéal pour explorer la télévision en langue arabe.

