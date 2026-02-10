Abonnés Livebox : 22 chaînes passent en clair sur la TV d’Orange

L’opérateur historique lance une vaste opération de mise au clair de son bouquet Arabe Max sur ses Livebox.

À partir du 10 février, Orange propose un accès gratuit à son bouquet Arabe Max pendant quelques jours, offrant ainsi la possibilité de découvrir plus de 20 chaînes en langue arabe. Divertissement, cinéma, musique ou actualités : il y en a pour tous les goûts.

Vous pouvez donc découvrir ces chaînes jusqu’au 15 février prochain gratuitement.

Divertissement

MBC (canal 507)

Samira TV (canal 517) : la première chaîne culinaire algérienne

Panorama Drama (canal 528) : séries et feuilletons

MBC5 (canal 530) : divertissement familial

Cinéma

Rotana Cinéma (canal 523) : films arabes classiques et blockbusters récents

Rotana Comedy (canal 524) : cinéma comique

Rotana Drama (canal 525) : cinéma dramatique

Musique

Rotana Classic (canal 508)

Rotana Clip (canal 509)

Rotana Mousica (canal 519)

Actualités

Ennahar TV (canal 510) : info en Algérie

Echorouk TV (canal 511) : info en continu

Echorouk News (canal 520)

Généralistes

Nessma EU (canal 512) : chaîne tunisienne généraliste

El Hiwar Ettounsi (canal 513)

2M Monde (canal 521) : chaîne généraliste marocaine

Rotana Khalijia (canal 522)

Jeunesse

Al Rawda (canal 531) : pour les 4-6 ans

Religion et culture coranique

Al Resalah (canal 514)

IQRAA (canal 515)

IQRAA International (canal 516)

El Bilad TV (canal 527)

Pendant cette période, tous les abonnés Orange peuvent profiter gratuitement de ce bouquet riche et varié, idéal pour explorer la télévision en langue arabe.

