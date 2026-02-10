10/02
Abonnés Livebox : 22 chaînes passent en clair sur la TV d’Orange
L’opérateur historique lance une vaste opération de mise au clair de son bouquet Arabe Max sur ses Livebox.
À partir du 10 février, Orange propose un accès gratuit à son bouquet Arabe Max pendant quelques jours, offrant ainsi la possibilité de découvrir plus de 20 chaînes en langue arabe. Divertissement, cinéma, musique ou actualités : il y en a pour tous les goûts.
Vous pouvez donc découvrir ces chaînes jusqu’au 15 février prochain gratuitement.
Divertissement
- MBC (canal 507)
- Samira TV (canal 517) : la première chaîne culinaire algérienne
- Panorama Drama (canal 528) : séries et feuilletons
- MBC5 (canal 530) : divertissement familial
Cinéma
- Rotana Cinéma (canal 523) : films arabes classiques et blockbusters récents
- Rotana Comedy (canal 524) : cinéma comique
- Rotana Drama (canal 525) : cinéma dramatique
Musique
- Rotana Classic (canal 508)
- Rotana Clip (canal 509)
- Rotana Mousica (canal 519)
Actualités
- Ennahar TV (canal 510) : info en Algérie
- Echorouk TV (canal 511) : info en continu
- Echorouk News (canal 520)
Généralistes
- Nessma EU (canal 512) : chaîne tunisienne généraliste
- El Hiwar Ettounsi (canal 513)
- 2M Monde (canal 521) : chaîne généraliste marocaine
- Rotana Khalijia (canal 522)
Jeunesse
- Al Rawda (canal 531) : pour les 4-6 ans
Religion et culture coranique
- Al Resalah (canal 514)
- IQRAA (canal 515)
- IQRAA International (canal 516)
- El Bilad TV (canal 527)
Pendant cette période, tous les abonnés Orange peuvent profiter gratuitement de ce bouquet riche et varié, idéal pour explorer la télévision en langue arabe.