Free et Canal+ vous proposent de vivre une expérience exceptionnelle à l’occasion de la 51e cérémonie des César

L’opérateur lance un jeu concours permettant de remporter une invitation pour deux personnes afin d’assister à la 51e cérémonie des César à l’Olympia, à Paris.

Qui ne tente rien n’a rien ! “Canal+ et l’Académie des César vous proposent de vivre une soirée d’exception au cœur du cinéma français : la 51ème Cérémonie des César, le jeudi 26 février 2026. Participez à notre jeu concours et tentez de gagner 1invitation pour 2 personnes pour assister à l’événement en direct à l’Olympia, à Paris”, annonce Free ce 10 février directement sur son portail.

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur ce lien et de répondre à un questionnaire à choix multiples. Le gagnant sera contacté directement par les organisateurs afin de recevoir l’ensemble des informations pratiques. La dotation comprend ainsi une invitation pour deux personnes, offrant la possibilité de vivre au plus près ce rendez-vous incontournable du cinéma français, en présence des artistes, réalisateurs et professionnels du secteur. En France métropolitaine et dans les DROM-COM, la cérémonie sera diffusée également sur Canal+ Cinéma(s), Canal+ Box Office, OCS et CStar sur le canal 17 de la TNT.

