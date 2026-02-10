Bouygues Telecom annonce offrir sa nouvelle Extra Bbox à ses abonnés les plus fidèles, sans limite de durée

À l’occasion de son 30ème anniversaire, Bouygues Telecom annonce un geste commercial envers ses abonnés les plus fidèles. L’opérateur va offrir son tout nouveau dispositif de WiFi de secours en 5G, l’Extra Bbox, à 3 000 clients historiques, tout en lançant des promotions limitées pour l’ensemble de sa clientèle.

Un cadeau réservé aux abonnés de longue date. Pour marquer ses trois décennies d’existence, Bouygues Telecom a choisi de récompenser 3 000 clients présents depuis près de 30 ans. Ces abonnés se verront offrir l’Extra Bbox, sa nouvelle box de secours en 5G.

Ce dispositif permet de maintenir une connexion Internet en cas de panne de la box principale, grâce au réseau mobile de l’opérateur. Il inclut une enveloppe de 100 Go par mois et peut atteindre, en théorie, jusqu’à 1,1 Gbit/s en téléchargement, sous réserve de couverture 5G. L’offre est toutefois soumise à conditions : le bénéficiaire doit déjà disposer d’une autre offre Bouygues Telecom pendant toute la durée d’utilisation et accepter les modalités associées, notamment en cas de résiliation. “L’Extra Bbox ne peut être cédée à un tiers. En cas de résiliation, des frais de résiliation (29€) et des frais de non- restitution de matériel (250€) seront remboursés sur demande auprès du service client Bouygues Telecom”, explique l’opérateur.

Dévoilée fin janvier, l’Extra Bbox constitue une première sur le marché français, une solution de WiFi de secours en 5G ouverte, à l’origine, aux abonnés de tous les opérateurs, y compris Free, Orange et SFR. Commercialisée à 12,99 € par mois sans engagement, avec des frais associés, elle vise à répondre aux coupures de réseau fixe, encore fréquentes dans certaines zones.

Des ventes privées pour tous les clients

En parallèle, l’opérateur organise deux opérations promotionnelles baptisées « Ventes Infiniment Privées », accessibles à l’ensemble de ses clients jusqu’au 22 février 2026, en boutique comme en ligne. Elles prévoient 30 % de remise sur une sélection de smartphones (Samsung Galaxy S25 FE, Xiaomi 15T Pro, Honor Magic 8 Lite) et 30 % de réduction sur certains accessoires, comme des écouteurs ou des enceintes connectées. Ces offres sont soumises à des conditions spécifiques, notamment en matière de stocks, de cumul de promotions et d’utilisation de codes promotionnels (1 par panier).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox