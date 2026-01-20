Bouygues Telecom lance “Extra Bbox”, la 1ère box WiFi de secours en 5G, accessible aux abonnés Free, Orange et SFR mais c’est pas donné

Bouygues dévoile un nouveau WiFi de secours en 5G, accessible à tous les abonnés, quel que soit leur opérateur.

Face aux pannes de réseau fixe encore fréquentes sur le territoire, Bouygues Telecom annonce le lancement d’une nouvelle solution de connectivité baptisée Extra Bbox. L’objectif est clair : permettre à n’importe quel foyer de rester connecté à Internet, même en cas de coupure de sa box, indépendamment de son opérateur habituel.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où le télétravail, le streaming ou encore les usages connectés du quotidien rendent l’accès à Internet indispensable. Une simple panne de fibre ou d’ADSL peut aujourd’hui paralyser un foyer entier pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Le principe du WiFi de secours en 5G repose sur une box autonome capable de se connecter au réseau mobile 5G de Bouygues Telecom et de redistribuer la connexion sans fil au sein du logement. En cas de défaillance du réseau fixe, l’utilisateur peut ainsi basculer rapidement sur cette alternative, sans manipulation complexe.

Bouygues met en avant des débits pouvant atteindre jusqu’à 1,1 Gb/s en réception et 175 Mb/s en émission, grâce à l’utilisation de la 5G. Des performances qui permettent de continuer à utiliser les principaux services en ligne, y compris la télévision, le télétravail ou les usages intensifs. A noter cependant, cette solution de secours est limitée, avec jusqu’à 100 Go/mois uniquement.

Un dispositif ouvert, sans condition d’opérateur, mais qui a un prix

L’un des points clés de cette annonce réside dans l’ouverture du service. Contrairement aux solutions de secours proposées jusqu’ici, notamment chez Free avec son backup réservé aux clients de l’opérateur, ce WiFi de secours en 5G se veut accessible à tous, y compris aux abonnés d’Orange, Free ou SFR.

Bouygues Telecom cherche ainsi à positionner son offre comme une solution universelle face aux aléas du réseau fixe, en misant sur la couverture 5G et sur une installation simple, ne nécessitant aucune modification de l’abonnement Internet principal. Il sera commercialisé dans les boutiques de l’opérateur et sur son site web d’ici le 26 janvier pour 12.99€/mois sans engagement. À noter également qu’il sera soumis à des frais de résiliation et de mise en service, tous deux à hauteur de 29€.

A noter que d’autres opérateurs proposent également une offre de backup internet, mais qui est réservée à leurs clients. C’est le cas de Free, qui propose de conserver la solution de secours, habituellement envoyée en cas de panne, pour 4.99€/mois, sans frais supplémentaires ni engagement, bien que cette dernière soit uniquement disponible en 4G. Chez Orange ou SFR, il n’est pas possible de conserver les solutions fournies en cas de secours.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox