Red by SFR augmente le prix de l’offre fibre la moins chère du marché et confirme la tendance

La Red Box Fibre voit son prix augmenter de 2€ à 22,99€/mois pour la version 1 Gbit/s et WiFi 5. La formule 2 Gbit/s avec WiFi 6 grimpe à 24,99€/mois.

Après Bouygues Telecom et Free, c’est au tour de Red by SFR de revoir ses tarifs à la hausse. Depuis le 20 janvier 2026, l’opérateur applique une augmentation sur l’ensemble de ses offres fibre, confirmant une tendance généralisée sur le marché des abonnements internet.

Dans le détail, l’offre fibre d’entrée de gamme, proposant un débit symétrique jusqu’à 1 Gb/s, passe de 20,99 € à 22,99 € par mois, soit une hausse de 2 €. L’offre plus performante, avec Wi-Fi 6 et un débit descendant pouvant atteindre 2 Gb/s, est désormais affichée à 24,99 € par mois, à condition d’activer l’option SFR Box 8 facturée 2 € mensuels (débit montant jusqu’à 1 Gb/s). Les appels illimités vers les fixes (100 pays) + les mobiles de France sont offerts (option à activer). De son côté, l’offre ADSL de RED reste inchangée à 20,99 € par mois pour les foyers non éligibles à la fibre.

Ces offres sont sans engagement, les frais de mise en service de 39 € (remboursables sur demande) et des frais de résiliation fixés à 59 €. Plusieurs options sont par ailleurs disponibles en supplément, comme le décodeur TV pour 3€/mois. L’accès à l’application RED TV et à 35 chaînes reste toujours inclus, avec la possibilité d’enrichir l’offre avec 100 chaînes pour 2€ de plus. Cette hausse tarifaire s’inscrit dans un mouvement plus large observé depuis le début de l’année. Bouygues Telecom a récemment porté son offre B&You Pure Fibre 8 Gbit/s avec WiFi 7 à 24,99 € par mois, tout comme Free avec la Freebox Pop S WiFi 7.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox