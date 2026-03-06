Totalement fibrés : ne regardez pas, les infos ne sont pas top mais on a réussis à faire une vidéo sympa

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés”, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube. L’équipe s’excuse pour les problèmes de connexion successive pendant le Live nous obligeant à stopper le direct avant de le reprendre à deux reprises. Les trois parties ont été ici regroupées pour une lecture complète.

Nouveau numéro de Totalement Fibrés, le seul magazine vidéo qui vous présente toute l’actualité de Free et des télécoms. Au sommaire du “Gros doss”, la 5G de Free gagne en puissance, et vous aide si vous êtes à Dubail. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down et comme d’habitude notre Fight (débat) hebdomadaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox