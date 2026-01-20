Après M6 et France TV, TF1+ chez Prime Video ? Pas tout de suite, Netflix lui suffit pour l’instant

TF1+ ne prévoit pas de déploiement sur d’autres plateformes à court terme.

TF1+ fera son arrivée sur Netflix dès le mois de juin prochain. Ce partenariat, présenté comme non exclusif, ne devrait toutefois pas s’étendre à d’autres plateformes dans l’immédiat, le groupe TF1 n’envisageant pas de nouvelles alliances à court terme.

Alors que France Télévisions et M6 ont choisi de proposer leurs contenus sur Prime Video, TF1 a opté en avance pour une stratégie différente en annonçant, un an auparavant, s’associer à Netflix. Une décision qui marque une première dans le paysage audiovisuel français.

En s’appuyant sur la plateforme de Los Gatos, aujourd’hui leader du streaming, TF1 entend offrir une visibilité accrue à ses chaînes ainsi qu’à ses contenus en replay, directement intégrés à l’interface de Netflix dès le mois de juin. Selon Rodolphe Belmer, PDG de TF1, Netflix constitue « la destination de référence » pour une large partie du public, comme il l’explique dans les colonnes de Ouest-France. De nombreux abonnés commenceraient par consulter Netflix avant toute autre plateforme afin de choisir un programme à regarder.

Cette exposition représente un levier important pour toucher un public plus jeune, notamment les 15-34 ans, déjà friands de programmes du groupe comme Star Academy, The Voice ou encore des séries telles que Cat’s Eyes.

Une ouverture théorique, mais peu probable à court terme

Même si l’accord avec Netflix n’est pas exclusif et permettrait en théorie à TF1 de s’associer à d’autres plateformes, cette option ne semble pas prioritaire. Le poids de Netflix sur le marché français rend, pour l’instant, toute autre initiative secondaire, explique Rodolphe Belmer.

L’évolution de l’offre de Prime Video reste néanmoins à surveiller. Si la plateforme d’Amazon venait à renforcer sa proposition de chaînes issues de la TNT, TF1 pourrait être amené à reconsidérer sa position afin de ne pas rester à l’écart. Un tel scénario ne pourrait toutefois se concrétiser qu’à moyen terme, possiblement au cours de l’année prochaine.

