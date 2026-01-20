Vers une fin des chaînes locales de BFM TV en 2026 ?

Les chaînes locales de BFM TV pourraient-elles disparaître en 2026 ? Entre rumeurs de fermeture imminente et nominations internes laissant penser à une poursuite de l’activité, l’incertitude demeure autour de l’avenir des antennes locales d’information en continu.

L’avenir des chaînes locales de BFM TV suscite de nouvelles interrogations. Un an après la fermeture de BFM Paris, des informations contradictoires soulèvent la question d’une possible disparition de l’ensemble des déclinaisons locales du groupe à l’horizon 2026.

Selon le journaliste Clément Garin, un plan visant à généraliser la fin de toutes les chaînes BFM Locales serait en préparation. Ce projet aurait vocation à être présenté prochainement aux équipes concernées, avec une disparition progressive des antennes locales d’ici la fin de l’année. Une perspective qui, si elle se confirmait, marquerait un tournant majeur pour le réseau local de RMC BFM, lancé pour renforcer l’ancrage territorial de la chaîne d’information.

Cette hypothèse intervient dans un contexte déjà fragilisé par la fermeture de BFM Paris il y a un an, qui avait soulevé de nombreuses inquiétudes sur la viabilité économique du modèle des chaînes locales d’information en continu. Toutefois, une information récente remettre en question ce scénario. D’après Satellifacts, Guillaume Nicolas Brion a été promu directeur de la rédaction des BFM Locales. Cette nomination a été officialisée mardi 20 janvier par Arnaud de Courcelles, directeur général du réseau de chaînes locales de RMC BFM.

Une telle décision peut être interprétée comme un signal de continuité, voire de restructuration, plutôt que comme un prélude à une fermeture généralisée. La création ou le renforcement d’un poste de direction éditoriale semble en effet difficilement compatible avec une disparition imminente des chaînes. À ce stade, aucune communication officielle n’a confirmé un plan de fermeture globale des BFM locales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox