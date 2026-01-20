Comparatif : la nouvelle Bbox 5G a-t-elle de quoi inquiéter Free, Orange, SFR ou RED ?

Bouygues Telecom bouscule-t-il le marché des Box 5G avec sa nouvelle offre qui sera disponible la semaine prochaine ? On vous aide à y voir plus clair.

Les box 5G se multiplient en France, portées par les besoins de connexion dans les zones mal couvertes par la fibre. Bouygues Telecom vient de présenter sa toute nouvelle Bbox 5G avec TV et WiFi 7 et comment s’en sort-elle ? Voici un comparatif pour y voir plus clair.

Les données saisies sont celles affichées le 20 janvier 2026. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation sur les sites des divers opérateurs, privilégiant les offres proposant un accès TV lorsqu’elles étaient disponibles, et nous sommes basés sur les communications de Bouygues Telecom pour sa Bbox 5G.

Prix et connectivité

Prix Box 5G Free 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois

Sans engagement Orange 5G+ Home 42,99€/mois / 29,99€/mois pour les 18-26 ans

Sans engagement

1er mois satisfait ou remboursé Bbox 5G 44,99€/mois

Sans engagement SFR Box 5G avec TV 39,99€/mois

Sans engagement RED by SFR Box 5G 25,99€/mois

Sans engagement Débits annoncés Box 5G Free Jusqu’à 1,5 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 130 Mbit/s en débit montant Orange 5G+ Home Jusqu’à 1,5 Gbit/s en download et 250 Mbit/s en upload Bbox 5G Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 175 Mb/s en upload SFR Box 5G avec TV Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 150 Mb/s en upload RED by SFR Box 5G Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 150 Mb/s en upload WiFi Box 5G Free WiFi 7 Orange 5G+ Home WiFi 7 Bbox 5G WiFi 7 SFR Box 5G avec TV WiFi 6 RED by SFR Box 5G WiFi 6

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Box 5G Free 300 chaînes TV + accessibles en mobilité via Free TV sur Smart TV, smartphone, tablette, ordinateurs Orange 5G+ Home Plus de 200 chaînes de la TV d’Orange sur ordinateur, tablette ou mobile avec l’appli .

Accès sur smart TV en option pour 5€ supplémentaires Bbox 5G Plus de 200 chaînes sur TV grâce à la clé B.tv SFR Box 5G avec TV 200 chaînes avec l’appli SFR TV sur mobile, tablette ou PC et sur Décodeur Connect TV RED by SFR Box 5G Pas de TV Services annexes Box 5G Free Free Ciné

HBO Max Basic avec pub offert pendant trois mois

Paramount+ offert pendant un mois Orange 5G+ Home Non Bbox 5G Répéteur WiFi 7 inclus SFR Box 5G avec TV Non RED By SFR Box 5G Non

Box + Mobile

Avantage mobile inclus Box 5G Free Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois Orange 5G+ Home Remise sur vos forfaits mobile Orange : jusqu’à 5 forfaits à prix réduits pour vous ou vos proches. Bouygues Telecom 5G Box avec TV Non inclus (non annoncé) Box 5G SFR avec TV SFR Multi, vous bénéficiez d’avantages sur tous vos abonnements grâce à votre Box SFR :

jusqu’à 20€/mois d’économies sur chacun de vos forfaits mobiles

jusqu’à 100 Go à partager sur vos lignes mobiles

jusqu’à 5€/mois d’économies sur votre offre Maison Sécurisée RED by SFR Box 5G Non inclus

Verdict : le WiFi 7 et le répéteur ne fait pas tout

Cette nouvelle offre de Bouygues Telecom est finalement… Assez peu alléchante. Il s’agit de la plus chère du marché et elle ne se démarque que sur un point, du moins sur le papier : la disponibilité d’un répéteur WiFi inclus, une option qui est généralement réservée aux abonnés des box utilisant la fibre ou l’ADSL.

Free se paie le luxe d’être moins cher tout en proposant des débits supérieurs, c’est même le cas pour Orange, malgré la réputation de l’opérateur historique d’être habituellement plus onéreux. Même du point de vue des chaînes incluses, on reste sur une offre dans la moyenne, pour un prix plus élevé que la concurrence, là encore. En somme, Free reste plutôt la valeur sûre vers laquelle se tourner pour une offre 5G fixe “triple play”, ou Red si la TV ne vous intéresse pas et que vous voulez dépenser moins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox