Mediawan en passe de réaliser un gros coup à Hollywood pour devenir un géant indépendant mondial de la production de films et séries

Mediawan est en négociations avancées pour racheter The North Road Company de Peter Chernin, une opération stratégique d’envergure, la plus importante après l’acquisition de Leonine Studios en 2024.

Un champion mondial des contenus, c’est l’ultime objectif de Mediawan, et 10 ans après sa création, le rêve est très proche de devenir réalité. Selon Variety, le premier studio indépendant européen est entré en négociations avancées pour racheter The North Road Company, la société du producteur américain Peter Chernin, dans une opération qui pourrait dépasser les 500 millions de dollars. Une acquisition stratégique qui donnerait naissance à un super-producteur indépendant mondial de films et de séries, capable de rivaliser avec les grands studios anglo-saxons.

Fondé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan poursuit une expansion fulgurante. Après avoir pris des participations majeures dans Plan B (Brad Pitt), See-Saw Films (Slow Horses) et noué des partenariats avec LuckyChap (Margot Robbie) ou SpringHill (LeBron James), le groupe français cherche désormais à s’ancrer durablement à Hollywood et sur les marchés anglophones.

L’intégration de North Road renforcerait considérablement ce positionnement. Créée en 2022 par Peter Chernin, ancien président de Fox, la société regroupe plusieurs labels de premier plan, dont Chernin Entertainment, à l’origine de succès comme Le Mans 66, The Greatest Showman, Les Figures de l’ombre ou encore la franchise La Planète des singes. Très active sur le streaming, North Road a signé plusieurs productions majeures avec Netflix (Back in Action, Fear Street, Luther : Soleil tombant) et dispose désormais d’un accord pluriannuel avec Apple TV+.

Pour Mediawan, qui fédère déjà plus de 80 sociétés de production tout en préservant leur indépendance créative, cette opération constituerait l’une des plus importantes de son histoire, à l’aube de son dixième anniversaire. Elle permettrait au groupe parisien de s’imposer comme un partenaire privilégié des grandes plateformes mondiales, tout en changeant d’échelle dans la compétition internationale.

Les contours financiers précis et le calendrier de finalisation restent encore flous, mais selon plusieurs sources proches du dossier, un accord pourrait être signé dans les prochaines semaines. Mediawan comme North Road n’ont, pour l’heure, fait aucun commentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox