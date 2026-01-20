Bouygues Telecom lance sans prévenir une nouvelle Bbox, et laisse entrevoir un mystérieux nouvel appareil

Bouygues Telecom poursuit le déploiement du Wi-Fi 7 dans sa gamme fixe. Après avoir officialisé une box 5G, l’opérateur met en ligne une nouvelle Bbox Wi-Fi 7 plus accessible, tout en renommant son offre premium lancée en 2025. Une évolution accompagnée d’un visuel intrigant, laissant entrevoir un appareil encore inconnu.

Après avoir levé le voile, ce 20 janvier, sur deux nouveautés majeures lors d’une conférence de presse, une Box 5G Wi-Fi 7 avec TV avec TV intégrée et le premier backup 5G accessible au grand public, Bouygues Telecom n’avait manifestement pas tout révélé. Sans communication officielle, l’opérateur vient en effet de mettre en ligne une toute nouvelle Bbox Wi-Fi 7, le tout accompagné d’un visuel intrigant laissant apparaître un appareil encore inconnu.

Disponible en boutique uniquement pour le moment, cette nouvelle Bbox Wi-Fi 7 plus accessible, est proposée avec l’offre Bbox Must Wi-Fi 7. Cette box embarque un Wi-Fi 7 bi-bande, avec des débits fibre pouvant atteindre jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Elle dispose d’un port Ethernet 2,5 Gb/s natif, complété par deux ports Ethernet 1 Gb/s. Elle intègre un écran tactile couleur, permettant de suivre l’état de la connexion et de faciliter l’installation, en complément de l’application Bouygues Telecom. Cette nouvelle Bbox vise clairement le milieu de gamme, en apportant le Wi-Fi 7 à un tarif plus contenu que l’offre premium, son prix : 35.99€/mois pendant 1 an puis 42.99€/mois.

Conséquence directe de cette nouvelle arrivée : la Bbox premium lancée en février 2025 évolue sur le plan marketing. Jusqu’ici simplement appelée Bbox Wi-Fi 7, elle est désormais rebaptisée Bbox Wi-Fi 7 XT.

Un troisième appareil mystérieux aperçu sur le site

Autre élément qui interpelle : le bandeau “Nouveautés WiFi 7” actuellement affiché sur le site de Bouygues Telecom. On y distingue clairement, la nouvelle Bbox 5G Wi-Fi 7, la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 fibre, ainsi qu’un troisième appareil, jamais présenté jusqu’ici. Sa forme évoque fortement un boîtier TV ou un autre objet connecté utilisant le WiFi 7 mais Bouygues Telecom n’a pour l’instant rien communiqué à son sujet. Aucune fiche produit, aucune mention officielle : l’objet reste totalement inconnu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox