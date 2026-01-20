Plus de clarté pour les abonnés Freebox Delta, d’autres sanctions à venir pour les opérateurs ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Garanti, pas garanti ?

Des abonnés Freebox Delta confrontés à une mauvaise surprise : en cas de panne de leur player Devialet, dont ils sont propriétaires, Free n’assurerait plus son remplacement. En cause, l’arrêt de fabrication de l’enceinte connectée et la disponibilité limitée des pièces. Cependant, l’opérateur n’a pas répondu à nos sollicitations et certains aimeraient une clarification.

Free condamné, mais il ne faut pas oublier les autres !

L’opérateur a écopé d’une amende record par la CNIL suite à la fuite de données massive qu’il a subi en 2024. Si certains valident la sanction, beaucoup aimeraient aussi voir le couperet tomber pour les trois autres opérateurs qui ont, eux aussi, subi des fuites importantes.

La question de la souveraineté soulevée chez l’opérateur historique

Officiellement engagé en faveur de la souveraineté numérique européenne, Orange s’appuie pourtant sur les infrastructures cloud d’Amazon pour la diffusion de sa télévision. Une dépendance mise en lumière par une panne majeure, dans un contexte international très particulier. Mais en même temps, la concurrence est très rude…

Et si tout le monde se retrouvait chez Prime ?

Les grands groupes TV français continuent de débarquer sur Amazon, après un premier partenariat signé avec France.TV en juillet 2025. Amazon Prime Video enrichit son offre en France avec l’intégration gratuite de M6+ pour l’ensemble des membres Prime. Depuis la semaine dernière, les utilisateurs peuvent accéder, sans surcoût, aux chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi qu’à l’ensemble des contenus exclusifs de la plateforme M6+. Au total, ce sont plus de 30 000 heures de programmes qui viennent compléter le catalogue déjà proposé par Prime Video. A qui le tour ?

Pourquoi cela arrive plus tard chez Free Pro ?

Après des mois de préparation et de signaux convergents, la 5G+ (5G SA) semble entrer dans une phase concrète chez Free Pro. Selon plusieurs remontées issues de la communauté, l’opérateur commencerait à activer la 5G SA pour certains abonnés professionnels. Mais certains se questionnent pourquoi autant d’attente entre les abonnés grand public et professionnels ? Si Free n’a pas trop expliqué ce décalage, on peut imaginer que les offres pour pros font l’objet d’une prudence toute particulière, notamment pour des raisons de sécurité, peut être ?

