Free Pro commencerait à activer la 5G+ pour ses abonnés

En attendant une annonce officielle, certains clients de Free Pro constatent une disponibilité de la 5G+ sur leur iPhone.

Après des mois de préparation et de signaux convergents, la 5G+ (5G SA) semble entrer dans une phase concrète chez Free Pro. Selon plusieurs remontées issues de la communauté, l’opérateur commencerait à activer la 5G SA pour certains abonnés professionnels.

L’information a été rapportée ce 18 janvier sur X par Tiino-X83, le fouineur bien connu de la communauté Free. Celui-ci indique que l’option 5G SA, jusque-là grisée dans les réglages iOS, devient désormais accessible sur certaines cartes SIM et eSIM Free Pro. Un déblocage qui suggère une activation réseau en cours probablement de manière progressive à moins que cela soit un test.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des informations que nous avions publiées mi-octobre, lorsque Free Pro confirmait travailler sur l’arrivée de la 5G+ et de l’eSIM pour ses clients entreprises, sans toutefois communiquer de calendrier précis.

À l’époque, Free rappelait que la maturité technique de la 5G SA côté grand public, lancée en septembre 2024 puis activée par défaut à l’été 2025, ouvrait la voie à un déploiement B2B. Les bénéfices attendus pour les entreprises sont bien identifiés : latence réduite, meilleure fiabilité, VoNR, et à terme des fonctionnalités avancées comme la priorisation de trafic ou le network slicing. Lors de la Journée des communautés Free, le 3 octobre dernier, l’opérateur restait prudent, indiquant simplement que « la 5G+ chez Free Pro est à l’étude ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox