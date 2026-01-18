Les nouveautés Free et Free Mobile de la semaine : le prix de 2 Freebox augmente, sanction inédite, 4 chaînes incluses débarquent etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière !Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Free augmente le prix de la Freebox Pop S

L’offre fibre sans TV passe à 24,99 €/mois (+1€) pour les nouveaux abonnés uniquement, un retour au tarif initial après la suppression de la promesse de prix garanti cinq ans. Plus d’infos…

La Freebox Révolution Light devient plus chère la première année

Free applique désormais une hausse de 5 €/mois sur la première année d’abonnement (24,99€ au lieu de 19,99€) pour les nouveaux clients, sans impact pour les abonnés actuels. Plus d’infos…

Freebox Delta : les players Devialet achetés ne seraient plus remplacés

Plusieurs abonnés rapportent que les players Devialet défectueux achetés ne seraient plus systématiquement remplacés par Free, contrairement aux équipements loués. Plus d’infos…

Free lance 4 nouvelles chaînes TV sans surcoût sur les Freebox

Le bouquet Free TV s’enrichit avec God TV, Now News Global, Now News Arabic et Espreso, accessibles gratuitement à tous les abonnés. Plus d’infos…

Free étoffe son catalogue cinéma avec une nouvelle vague de films gratuits

Le service Free Ciné, accessible via sur les Freebox et sur de nombreux écrans pour tous via Free TV. (abonnés Free ou non), accueille une nouvelle sélection de films mêlant action, aventure, thriller et cinéma grand public. Plus d’infos…

Ligue 1+ : Free lance un tarif préférentiel pour ses abonnés à 9,99 €/mois pendant trois mois, avant un passage à 14,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Plus d’infos…