Les nouveautés Free et Free Mobile de la semaine : le prix de 2 Freebox augmente, sanction inédite, 4 chaînes incluses débarquent etc…
C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière !Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.
Nouveautés Free
-
Free augmente le prix de la Freebox Pop S
L’offre fibre sans TV passe à 24,99 €/mois (+1€) pour les nouveaux abonnés uniquement, un retour au tarif initial après la suppression de la promesse de prix garanti cinq ans. Plus d’infos…
-
La Freebox Révolution Light devient plus chère la première année
Free applique désormais une hausse de 5 €/mois sur la première année d’abonnement (24,99€ au lieu de 19,99€) pour les nouveaux clients, sans impact pour les abonnés actuels. Plus d’infos…
-
Freebox Delta : les players Devialet achetés ne seraient plus remplacés
Plusieurs abonnés rapportent que les players Devialet défectueux achetés ne seraient plus systématiquement remplacés par Free, contrairement aux équipements loués. Plus d’infos…
-
Free lance 4 nouvelles chaînes TV sans surcoût sur les Freebox
Le bouquet Free TV s’enrichit avec God TV, Now News Global, Now News Arabic et Espreso, accessibles gratuitement à tous les abonnés. Plus d’infos…
- Free étoffe son catalogue cinéma avec une nouvelle vague de films gratuits
Le service Free Ciné, accessible via sur les Freebox et sur de nombreux écrans pour tous via Free TV. (abonnés Free ou non), accueille une nouvelle sélection de films mêlant action, aventure, thriller et cinéma grand public. Plus d’infos…
- Ligue 1+ : Free lance un tarif préférentiel pour ses abonnés à 9,99 €/mois pendant trois mois, avant un passage à 14,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Plus d’infos…
Nouveautés Free Mobile
-
Les Xiaomi Redmi Note 15 débarquent chez Free Mobile
Les Redmi Note 15, Note 15 Pro et Note 15 Pro+ sont désormais disponibles avec des ODR. Ils sont compatibles 5G+, avec des débits élevés et la prise en charge des appels VoLTE, VoWiFi et VoNR. Plus d’infos…
- Free Mobile dernier sur l’internet mobile en France selon nPerf
Pour la première fois, Bouygues Telecom prend la tête du classement, devant SFR, tandis que Free arrive en dernière position. Plus d’infos…
Annonces de la semaine
-
Free sanctionné de 42 millions d’euros par la CNIL
Après la fuite massive de données ayant touché des abonnés Freebox et Free Mobile, la CNIL inflige une amende record. Free dénonce une décision d’une « sévérité inédite » et annonce un recours.
- Internet fixe 2025 : Free reste derrière Bouygues. En débits, latence et performances Wi-Fi, Bouygues Telecom domine nettement selon le nouveau baromètre de nPerf. Orange et Free suivent à distance. Plus d’infos…
- Free Pro commencerait à activer la 5G+ pour ses abonnés sur iPhone. Plus d’infos…
- UniversCiné et Filmo fusionneront officiellement le 26 janvier, ce qui va changer avec Sooner sur les Freebox et ailleurs. Plus d’infos…
- Free Mobile confirme la compatibilité de l’eSIM Apple Watch sur les forfaits Veepee. Plus d’infos…
- Free Mobile ne propose pas encore la 5G sur Apple Watch, l’opérateur explique pourquoi et assure travailler dessus. Plus d’infos…
- Connexion satellite : Free Mobile reste prudent. Si l’opérateur n’exclut pas cette technologie à long terme, il reste pragmatique et ne prévoit pas de déploiement concret à court terme. Plus d’infos…
- Une nouvelle vague de phishing cible les abonnés Free Mobile avec leurs propres identifiants. Plus d’infos…