Fuite de données : après l’amende de 42 millions d’euros, Free dénonce une sanction « d’une sévérité inédite » et annonce un recours

Après l’amende record infligée par la CNIL pour la fuite massive de données de ses abonnés, Free a vivement réagi. L’opérateur conteste la décision et entend saisir le Conseil d’État.

Sanctionné à hauteur de 42 millions d’euros par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour des manquements de sécurité et de RGPD, Free n’entend pas en rester là. Ce 14 janvier, le groupe de Xavier Niel a très mal accueilli la décision de l’autorité de contrôle, qu’il a qualifié de « décision d’une sévérité inédite » auprès de l’AFP.

L’opérateur, mis en cause dans le cadre d’une violation de données personnelles ayant touché 19 millions d’abonnés Freebox et Free Mobile dont 5,1 millions d’IBAN corrompus en octobre 2024, estime la sanction disproportionnée au regard des faits reprochés. « Nous allons donc déposer un recours devant le Conseil d’État afin de faire valoir nos droits et obtenir la révision de cette décision », a indiqué Free.

Cette annonce ouvre une nouvelle phase contentieuse dans un dossier particulièrement sensible pour l’opérateur, déjà confronté aux conséquences durables de cette cyberattaque dont il a été victime, notamment en matière de confiance des abonnés et de cybersécurité.

