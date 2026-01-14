SFR annonce à ses clients box une hausse des frais de résiliation, et une généralisation des migrations payantes

En ce début d’année 2026, de nombreux abonnés SFR risquent la mauvaise surprise.

En avril 2025, SFR avait discrètement relevé les frais de résiliation pour les nouveaux clients, passant de 49 à 59 euros. Jusqu’à présent, les abonnés déjà en contrat n’étaient pas concernés. Mais à partir de ce mois de janvier, l’opérateur étend cette hausse à l’ensemble de sa clientèle.

Conformément au Code de la consommation, SFR informe ses abonnés de cette modification par email. Cependant, l’opérateur semble vouloir rester discret : l’avertissement apparaît en bas de l’email de facturation, sous la mention « votre facture inclut une information importante concernant l’évolution des frais de résiliation et de changement d’offre de votre abonnement ». Le détail se retrouve également en bas de la deuxième page de la facture, dans un encadré intitulé « Information importante ». À partir du mois prochain, résilier une box SFR coûtera donc 59 € pour tous, contre 49 € pour ceux ayant souscrit avant avril 2025.

Avec cette modification, SFR s’aligne sur Orange (59 €), tout en restant moins cher que Free et Bouygues Telecom (69 €). L’opérateur introduit également des frais de 49 € pour tout changement d’offre ou d’équipement, à compter du 18 février. Selon SFR, cette mesure vise à simplifier une tarification jusqu’ici très disparate : certaines migrations ou upgrades étaient gratuits, d’autres payantes.

Ces changements ne vous conviennent pas ? Si vous souhaitiez résilier votre abonnement, le Code de la consommation vous protège. Vous pouvez mettre fin à votre contrat sans frais, même si vous êtes engagé, dans un délai de 4 mois suivant la réception de votre facture annonçant la modification. Il est important d’indiquer ce motif lors de la résiliation via votre espace client SFR.

Source : CableReview

