Totalement Fibrés : ça bouge chez Free Mobile, Bouygues Telecom au top, la Veepee Freebox passée au crible etc…

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés”, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube. L’équipe s’excuse pour les problèmes de connexion successive pendant le Live nous obligeant à stopper le direct avant de le reprendre à deux reprises. Les trois parties ont été ici regroupées pour une lecture complète.

Nouveau numéro de Totalement Fibrés, le seul magazine vidéo qui vous présente toute l’actualité de Free et des télécoms. Au sommaire du “Gros doss”, la 4G+ de Free Mobile va ralentir au profit de la 5G, mVPN débarque sur tous les forfaits Veepee. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down et comme d’habitude notre Fight (débat) hebdomadaire.

