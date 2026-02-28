Le saviez-vous : Free offre à tous ses abonnés Freebox et Free Mobile une option méconnue mais plus que jamais nécessaire

Dans un contexte où la question du temps d’écran et de l’exposition aux contenus en ligne préoccupe de plus en plus de familles, ce contrôle parental inclus dans les offres Free Mobile et Freebox, représente un atout non négligeable Encore faut-il penser à l’activer.

De nombreux abonnés l’ignorent encore. Pourtant, qu’il s’agisse d’une Freebox ou d’un forfait mobile Free, une option de contrôle parental est incluse depuis 2023 sans surcoût et activable sur simple demande depuis l’Espace Abonné. Un outil complet, basé sur la solution McAfee Safe Family, qui permet de garder la main sur les usages numériques des plus jeunes.

Sur son site officiel, Free le rappelle noir sur blanc : « Que vous disposiez d’un abonnement Freebox ou mobile Free, l’option contrôle parental est incluse et disponible sur demande depuis votre Espace Abonné Freebox ou votre Espace Abonné Mobile Free. » Contrairement à certaines offres concurrentes facturées en supplément, cette fonctionnalité est comprise d’office dans l’abonnement.

Concrètement, cette option permet de surveiller l’activité numérique des enfants, qu’il s’agisse de la navigation internet, des applications utilisées ou encore de l’historique de navigation. Elle donne aussi la possibilité de bloquer les contenus jugés inappropriés et de définir des règles de temps d’écran, avec des limites personnalisables selon l’âge. L’objectif est clair : encadrer les usages, même en l’absence des parents.

Pour en bénéficier, l’activation se fait directement depuis l’Espace Abonné. Point important, si votre forfait forfait mobile est rattaché à un abonnement Freebox, l’activation de l’option est exclusivement disponible via l’Espace Abonné Freebox dans la rubrique Mon abonnement. Un détail qui peut expliquer pourquoi certains abonnés passent à côté de cette fonctionnalité pourtant incluse.

Une fois l’option activée, il suffit de télécharger et d’installer la solution McAfee sur les appareils concernés, qu’ils soient sous Android, iOS ou Windows mais pas Mac. L’interface permet ensuite d’associer chaque équipement à un profil parent ou enfant et d’appliquer les règles définies.

