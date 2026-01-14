Inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, Cafeyn enrichit son catalogue et débarque en illimité sur la box d’Iliad en Italie

Le service de presse numérique Cafeyn poursuit son expansion européenne. Il est désormais inclus en illimité dans l’offre Iliadbox en Italie, marquant une nouvelle étape dans la stratégie d’internationalisation de la plateforme.

Cafeyn continue d’étendre son empreinte hors de France. Comme le rapporte Stratégies, la plateforme de presse numérique a signé un partenariat de distribution avec l’opérateur télécom italien Iliad, lui permettant d’être intégrée directement son offre Iliadbox. Une première sur le marché transalpin : Iliad devient ainsi le premier opérateur télécom italien à proposer un accès inclus à des contenus de presse dans une offre box.

Dans le cadre de cet accord, Cafeyn enrichit fortement son catalogue avec plus de 200 titres italiens désormais disponibles en France, parmi lesquels La Gazzetta dello Sport, Elle Italia, Panorama, BBC Top Gear Italia, Marie Claire Italia ou encore Cosmopolitan Italia. Ces publications viennent compléter un catalogue global qui atteint désormais 2 500 titres à l’échelle internationale, mêlant presse d’actualité, magazines culturels, féminins, économiques ou sportifs.

Cette arrivée dans l’offre d’Iliad en Italie s’inscrit dans une continuité logique pour Cafeyn, déjà bien installé dans l’écosystème du groupe de télécommunications en France. Le service est en effet inclus sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Ultra, renforçant la proposition de valeur « tout-en-un » du groupe, qui associe connectivité très haut débit et services numériques premium.

Pour Cafeyn, ce partenariat illustre une ambition claire : s’imposer comme un acteur européen de référence de la presse numérique, en s’appuyant sur des accords structurants avec des opérateurs télécoms majeurs. Pour Iliad, c’est aussi un moyen de différencier son offre fixe en Italie, en y ajoutant un service éditorial inédit sur ce marché. Les nouveaux titres italiens sont accessibles aux abonnés Freebox Ultra et Delta. Le service est aussi offert 3 mois aux abonnés Freebox Pop, Révolution (Light) et Ultra Essentiel.

En 2024, Cafeyn comptait plus de 2,5 millions d’utilisateurs en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Canada, en Irlande et aux États-Unis. La plateforme a déjà été distribuée à travers de multiples partenariats à long terme avec Albert Heijn, Bouygues Telecom, Free, O2, SFR, Tango, Telus et Vodafone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox