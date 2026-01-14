Après France.tv, les chaînes et contenus de M6 débarquent gratuitement sur Prime Video

Amazon Prime Video renforce son catalogue en France en intégrant sans surcoût la plateforme M6+, offrant aux abonnés l’accès aux chaînes du groupe M6 en direct et à la demande.

Les grands groupes TV français continuent de débarquer sur Amazon, après un premier partenariat signé avec France.TV en juillet 2025. Amazon Prime Video enrichit son offre en France avec l’intégration gratuite de M6+ pour l’ensemble des membres Prime. Dès aujourd’hui, les abonnés peuvent accéder, sans surcoût, aux chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi qu’à l’ensemble des contenus exclusifs de la plateforme M6+. Au total, ce sont plus de 30 000 heures de programmes qui viennent compléter le catalogue déjà proposé par Prime Video.

Grâce à cet accord, un espace M6+ dédié est désormais accessible au sein de Prime Video. Les membres Prime y retrouvent les grands rendez-vous du divertissement comme L’Amour est dans le pré, Top Chef, Pékin Express, Mariés au premier regard, Qui veut être mon associé ? ou encore Les Traîtres. Les amateurs de téléréalité peuvent également profiter de programmes tels que L’Île de la tentation, Les Cinquante ou C’est la famille, tandis que l’offre sport comprend des événements majeurs diffusés en direct, comme la Coupe du monde de la FIFA 2026 et le Super Bowl.

L’accord couvre aussi les documentaires et magazines emblématiques du groupe M6, à l’image de Zone Interdite, Capital ou Enquête Exclusive, ainsi que l’information avec les journaux Le 12.45 et Le 19.45. L’ensemble de l’offre jeunesse de Gulli est également inclus, renforçant l’attrait de Prime Video pour un public familial.

Pour Prime Video, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie visant à faire de la plateforme une destination centrale du divertissement. Elisabetta Carruba, directrice de Prime Video Channels Europe, souligne que l’arrivée de M6+ constitue « une étape importante » dans cet objectif. Du côté du groupe M6, David Larramendy met en avant une volonté d’adapter la distribution de ses contenus aux nouveaux usages du streaming, tout en renforçant la visibilité de ses marques et la portée de son offre publicitaire. Ce rapprochement marque ainsi une nouvelle étape dans la convergence entre télévision traditionnelle et plateformes de streaming en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox