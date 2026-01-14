La Freebox Révolution Light coûte désormais 5€ de plus la première année pour les nouveaux abonnés

Free ajuste sa gamme : la Série Spéciale Freebox Révolution Light abandonne le palier à 19,99 € et s’affiche désormais à 24,99 € la première année.

Comme annoncé hier, Free modifie une nouvelle fois le positionnement tarifaire de sa Série Spéciale Freebox Révolution Light. L’offre évolue désormais vers une formule plus onéreuse la première année, avec un tarif abaissé à 24,99 euros par mois avant de repasser à 29,99 euros ensuite. Jusqu’à présent, cette box était proposée à 19,99 euros par mois pendant douze mois, puis 29,99 euros.

Avec ce changement, la Freebox Révolution Light s’aligne, pendant un an, sur le nouveau prix de la Freebox Pop S, facturée 24,99 euros par mois. Cette offre, toujours commercialisée sous l’appellation “Série Spéciale”, ne présente pas de de date limite pour en profiter, mais il ne s’agit pas de la première fois que la Freeebox Révolution Light . Elle reste cependant réservée aux nouveaux abonnés n’ayant pas été clients Freebox au cours des 30 derniers jours. Les frais de mise en service s’élèvent à 49 euros, mais peuvent être remboursés sur demande.

Côté prestations, la Freebox Révolution Light embarque du WiFi 5, avec un débit annoncé jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. L’offre inclut également l’accès à plus de 300 chaînes via Free TV+, ainsi qu’un mois d’essai à la plateforme de streaming Paramount+. En soi, le contenu de l’offre ne change pas, seulement son prix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox