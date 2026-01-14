Free augmente le prix de sa Freebox Pop S

Une hausse de 1€, Free s’aligne sur l’offre B&You Pure fibre de Bouygues Telecom.

Free ajuste de nouveau la tarification de sa Série Spéciale Freebox Pop S (exclu web), son offre fibre sans TV. À compter de ce 14 janvier, le prix de l’abonnement augmente de 1 euro par mois pour les nouveaux abonnés uniquement, passant de 23,99 € à 24,99 €/mois. Les abonnés existants ne sont pas concernés par cette hausse et conservent leur tarif actuel.

Lancée en avril 2025 à 24,99 €/mois, la Freebox Pop S avait vu son prix baisser dès la fin du mois suivant à 23,99 €, accompagné d’une garantie de prix pendant cinq ans. Une promesse que Free avait toutefois commencé à détricoter en novembre dernier, en supprimant la mention de cette garantie sur son site. L’opérateur franchit désormais une nouvelle étape en rétablissant le prix initial de son offre.

Avec cette décision, Free s’inscrit dans une tendance déjà observée chez la concurrence. Bouygues Telecom a en effet récemment augmenté le tarif de son offre B&You Pure Fibre, de 23,99€ à 24,99€/mois, positionnée sur le même segment des abonnements fibre sans télévision. Une manière pour Free de s’aligner sur le marché, tout en maintenant une distinction claire entre nouveaux et anciens clients.

La Série Spéciale Freebox Pop S est une offre fibre sans service TV, pensée pour les abonnés recherchant une connexion internet performante à prix contenu. Elle inclut un accès à la fibre jusqu’à 5 Gbit/s partagés (descendant) et jusqu’à 900 Mbit/s en envoi, le Wi-Fi 7 bi-band, un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande ou encore les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM. Les frais de mise en service offerts sur demande, avec des frais de résiliation de 69 € appliqués en cas de départ.

La seconde offre moins connue Freebox Pop S voit aussi son prix augmenter, la 1ère année seulement

Beaucoup ne le savent pas mais Free propose une seconde offre Freebox Pop S, accessible uniquement par téléphone et en migration pour certains abonnés Freebox. Cette version voit son prix augmenter également de 1 euro à 24,99 €/mois mais uniquement la première année, le tarif passe ensuite à 29,99 €/mois. Cette différence de prix avec la série spéciale disponible sur le site de l’opérateur, s’explique par un service supplémentaire inclus dans l’offre téléphonique : les appels illimités vers les fixes et mobiles de France, ainsi que vers 110 destinations internationales. En comparaison, la Série Spéciale Freebox Pop S se limite aux appels vers les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Les abonnés Freebox qui migrent vers cette offre, passeront directement au tarif de 29,99€/mois, sans promotion la première année.

On constate donc que l’offre par téléphone n’a réellement d’intérêt que pour les utilisateurs ayant besoin d’une téléphonie enrichie, notamment vers les mobiles ou l’étranger. Cela correspond davantage aux usages de certains professionnels, ou à ceux qui appellent régulièrement hors de France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox