Free Mobile confirme la compatibilité de sa dernière grande nouveauté sur les forfaits Veepee

L’eSIM Apple Watch, c’est bel et bien activé sur les forfaits Veepee de Free Mobile.

Free apporte une clarification attendue concernant la disponibilité de l’eSIM pour l’Apple Watch sur les forfaits Free Mobile issus de ventes privées Veepee. Interrogé par Univers Freebox face à des retours d’abonnés signalant des dysfonctionnements, l’opérateur assure que le service est bien censé fonctionner sur ces offres. L’opérateur indique par ailleurs avoir constaté des activations effectives sur ce type de forfaits, ce qui confirme leur prise en charge sur le réseau.

Pour rappel, l’eSIM Apple Watch est accessible à l’ensemble des forfaits Free Mobile depuis le 16 décembre 2025 , à l’exception du forfait à 2 €. Cette nouvelle confirmation devrait rassurer les abonnés Veepee, même si certains ont pu rencontrer des difficultés ponctuelles lors de l’activation.

