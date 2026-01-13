L’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS sur iPhone se précise chez Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR

Apple prépare l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS sur iPhone. Repérée dans iOS 26.3 bêta 2, cette évolution ouvre la voie à une activation prochaine par les opérateurs français, même si aucun ne l’a encore enclenchée à ce stade.

Le chiffrement de bout en bout des messages RCS sur iPhone semble avoir franchit une nouvelle étape. Selon une découverte du fouineur bien connu de la communauté Free, Tiino-X83, Apple prépare discrètement le terrain pour permettre aux opérateurs français d’activer cette fonctionnalité très attendue.

Dans un message publié sur X, Tiino-X83 indique avoir analysé les carrier bundles d’iOS 26.3 bêta 2. Résultat : Apple a ajouté un nouveau paramètre spécifique permettant aux opérateurs mobiles d’activer le chiffrement de bout en bout pour les échanges RCS sur iPhone. Une évolution technique majeure, qui confirme que le sujet est désormais prêt côté Apple.

Le chiffrement de bout en bout arrive sur le RCS de l’iPhone ! Je viens de vérifier les carrier bundles d’iOS 26.3 bêta 2, et Apple a ajouté un nouveau paramètre permettant aux opérateurs d’activer le chiffrement pour le RCS Pour le moment, aucun opérateur ne l’a encore activé pic.twitter.com/RkFGH5J5ut — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 12, 2026

Pour autant, cette avancée reste pour l’instant purement théorique. D’après les vérifications effectuées, aucun opérateur français, ni Orange, ni Free Mobile, ni Bouygues Telecom, ni SFR, n’a encore activé ce paramètre. Le chiffrement RCS sur iPhone n’est donc pas encore effectif pour les abonnés.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de l’ouverture du RCS sur iPhone fin 2024 chez SFR, puis Free et Bouygues Telecom et mars 2025 chez Orange, mais avec une limite notable jusqu’ici : l’absence de chiffrement de bout en bout, contrairement à ce que proposent déjà certaines implémentations RCS sur Android. Son arrivée permettrait d’aligner davantage le RCS sur les standards de confidentialité des messageries modernes, comme iMessage, Signal ou WhatsApp. Reste désormais à savoir quand les opérateurs français décideront d’activer cette option.

