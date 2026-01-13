Free Mobile fête ses 14 ans, et renomme son forfait phare tout en réaffirmant le gel de ses prix

Quatorze ans après le lancement de ses offres mobiles, Free célèbre l’anniversaire de sa révolution tarifaire en réaffirmant ses engagements historiques : des prix bloqués jusqu’en 2027 sur ses deux forfaits emblématiques, un forfait phare enrichi sans hausse de prix désormais rebaptisé Forfait Free 5G+ et un accès inclus aux dernières technologies.

Le 10 janvier 2012, Free Mobile bouleversait le marché français de la téléphonie en lançant des offres sans engagement à des tarifs inédits. Quatorze ans plus tard, l’opérateur profite de cet anniversaire pour rappeler les fondements de son ADN : des prix durables, une générosité assumée et une innovation continue.

À cette occasion, Free Mobile réaffirme son engagement de ne pas augmenter, jusqu’en 2027, le prix de ses deux forfaits historiques. Le forfait à 19,99 €/mois, le plus populaire de l’opérateur, conserve ainsi son tarif, tout comme le Forfait 2 euros, resté inchangé depuis son lancement. Un positionnement d’autant plus notable dans un contexte de hausses tarifaires successives sur le marché mobile français.

Cet anniversaire marque également une évolution symbolique : Free Mobile renomme son offre la plus emblématique. Le forfait jusqu’ici connu sous l’appellation “Forfait Free 5G” devient le” Forfait Free 5G+”, une manière pour l’opérateur de souligner que l’accès aux meilleures technologies fait désormais partie intégrante de son offre, sans surcoût ni option.

De nombreuses nouveautés en 2025

Fidèle à sa stratégie de valeur ajoutée sans hausse de prix, Free a enrichi son Forfait Free tout au long de l’année 2025. La 5G+ est désormais accessible sur iOS, après son déploiement sur Android, permettant aux abonnés équipés d’iPhone compatibles de bénéficier de débits et de latences améliorés. L’opérateur a également inclus l’option eSIM Watch sans frais d’activation ni engagement, tout en offrant l’eSIM pour tout achat d’un nouveau smartphone chez Free.

L’offre roaming a elle aussi été renforcée avec l’ajout de quatre nouvelles destinations, portant à 117 le nombre total de pays inclus sans surcoût. Côté services, Free met en avant Free mVPN, présenté comme le premier VPN directement intégré au cœur d’un réseau mobile en France. Les contenus inclus constituent un autre pilier de l’offre. Les abonnés au Forfait Free 5G+ et Série Free bénéficient d’un accès élargi à Free TV+, qui regroupe près de 300 chaînes, ainsi qu’à Free Ciné, avec environ 500 films et 1 000 épisodes de séries disponibles sans supplément. Enfin, Free Mobile souligne la reconnaissance récente de son réseau 5G et 5G+ par Opensignal, mettant en avant la performance de ses infrastructures dans un contexte de concurrence accrue entre opérateurs.

“Free travaille chaque jour à renforcer la couverture et les performances de son réseau mobile, qui compte aujourd’hui au total plus de 30 000 sites en service partout en France. A date, le réseau Free couvre 95% de la population en 5G en s’appuyant sur le 1er réseau 5G de France en nombre de sites. Le dernier rapport d’Opensignal sur l’expérience réseau mobile en France met ainsi en évidence notre performance notoire sur la 5G/5G+, nous dominons l’indicateur-clé du temps passé en 5G, les abonnés Free passent 22% de leur temps de connexion connectés en 5G, ce qui fait de Free l’opérateur avec le réseau 5G le plus utilisé par ses abonnés. Nous sommes également champions de la disponibilité 5G avec un score en très forte progression, de plus de 5 fois par rapport à l’année précédente, nous sommes l’opérateur qui dispose du réseau 5G le plus disponible avec le meilleure qualité d’expérience sur les applications vocales 5G”, indique ce 13 janvier Free Mobile qui vient toutefois de se classer dernier en matière d’internet mobile selon le baromètre 2025 d’nPerf.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox