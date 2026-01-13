Bouygues Telecom devient pour la première fois numéro 1 de l’internet mobile en France, SFR second, Free dernier

Bouygues Telecom prend la tête du baromètre nPerf des connexions Internet mobiles en France pour l’année 2025.

En plus de l’internet fixe, Bouygues Telecom décroche la première place du baromètre des connexions Internet mobiles nPerf pour l’année 2025. L’opérateur devance Orange, SFR et Free au score global, dans une étude basée sur plus d’1,2 million de tests réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 en France métropolitaine. Une première pour l’opérateur de Martin Bouygues.

Selon nPerf, les abonnés Bouygues Telecom ont bénéficié de la meilleure performance Internet mobile globale en 2025, avec un score de 95 684 nPoints, contre 93 784 pour SFR, 92 745 pour Orange et 86 183 pour Free. Ce score agrège les débits descendants et montants, la latence, ainsi que les performances de navigation web et de streaming vidéo, afin de refléter l’expérience utilisateur réelle.

Bouygues Telecom devant sur la majorité des critères sauf les débits descendants

Bouygues Telecom s’impose également comme le meilleur réseau mobile 5G en France en 2025, devant SFR Orange et Free. L’opérateur domine la majorité des indicateurs mesurés en 5G, notamment les débits montants, la latence, la navigation web et le streaming vidéo.

Sur les débits descendants, la concurrence reste toutefois très serrée : Orange conserve la première place sur ce seul critère, avec une moyenne de 128,91 Mb/s, devant SFR (121,07 Mb/s), Bouygues Telecom (119,53 Mb/s) et Free (105,53 Mb/s).

Dans le détail, Bouygues Telecom se distingue par une latence moyenne de 30,15 ms, la plus faible du marché, un atout clé pour les jeux en ligne, la visioconférence et les usages temps réel. L’opérateur arrive également en tête sur la navigation web (75,05 %) et le streaming vidéo YouTube (79,38 %), traduisant une expérience fluide et homogène sur l’ensemble des usages mobiles.

SFR se positionne comme un solide deuxième mais perd son fauteuil de leader acquis en 2024, avec des performances régulières sur tous les indicateurs, tandis qu’Orange continue de faire la différence sur les débits descendants mais perd une place au classement. De son côté, Free reste quatrième mais affiche une progression notable sur la fin de l’année, se rapprochant progressivement du trio de tête, selon l’analyse de nPerf.

Le baromètre nPerf repose sur des tests réalisés par les utilisateurs via l’application nPerf, exclusivement sur des terminaux compatibles 4G, 4G+ et 5G. Les mesures sont filtrées afin d’éviter les biais liés aux appareils, aux emplacements ou aux usages abusifs. Les performances sont analysées aussi bien en heures chargées (18h–23h) qu’en heures creuses, avec une précision statistique annoncée de 0,5 %

