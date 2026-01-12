Le saviez-vous : cette fonctionnalité très pratique sur Free TV est limitée selon la puissance de votre appareil

Il vous faut un appareil Android TV assez puissant pour bénéficier du PiP sur Free TV.

La fonction Image dans l’image, aussi appelée Picture-in-Picture (PiP), est disponible sur de nombreux supports comme les boîtiers TV, les téléviseurs connectés, les smartphones et tablettes Android ainsi que sur iPhone et iPad. Elle permet d’afficher un programme en direct ou en replay dans une fenêtre flottante, tout en continuant à utiliser les autres fonctionnalités de l’appareil. Cette fenêtre peut être déplacée librement à l’écran afin de s’adapter à vos usages.

Il existe toutefois certaines règles à connaître. Si vous lancez un nouveau contenu depuis l’application Free TV alors qu’un programme est déjà affiché en PiP, la fenêtre disparaît automatiquement pour laisser place à une lecture en plein écran. Depuis cette fenêtre PiP, et selon l’équipement utilisé, il est possible de mettre le programme en pause, d’avancer ou de reculer de 10 secondes, de revenir vers l’application ou le site tv.free.fr, ou encore de fermer le PiP.

Une disponibilité qui dépend aussi des performances de l’appareil

Sur Android TV et le Player Pop, la fonction Picture-in-Picture n’est accessible que si l’appareil dispose de suffisamment de mémoire vive (RAM), explique Free sur son site d’assistance. Cette compatibilité est évaluée par le fabricant, conformément aux recommandations d’Android, ce qui explique que certains modèles pourtant compatibles avec Free TV ne proposent pas le PiP.

Du côté des autres appareils, l’opérateur n’annonce pas de limitations du même genre pour les Apple TV ou les smartphones notamment.

