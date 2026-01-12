Freebox Pop, Ultra et mini 4K : attachez vos ceintures, une nouvelle chaîne documentaire gratuite lancée sur Pluto TV

Amateurs d’enquêtes et de récits captivants sur l’aviation, une nouvelle chaîne fait son entrée sur Pluto TV.

Pluto TV enrichit son offre gratuite financée par la publicité avec le lancement de Mayday : Catastrophe Aérienne, une chaîne entièrement dédiée aux véritables catastrophes aériennes. Accessible sans inscription, 24h/24 et totalement gratuite, cette chaîne permet de suivre en continu des enquêtes détaillées sur des accidents d’avion ayant marqué l’histoire de l’aviation civile et militaire.

Avec Mayday : Catastrophe Aérienne, Pluto TV plonge les téléspectateurs au cœur des investigations, mêlant reconstitutions, analyses d’experts et témoignages de professionnels du secteur aérien. Chaque épisode explore les causes, les erreurs humaines et les défaillances techniques qui ont conduit aux catastrophes, offrant un regard à la fois instructif et passionnant.

Cette nouvelle chaîne confirme l’ambition de Pluto TV de proposer des contenus variés et spécialisés pour tous les publics. Déjà riche de chaînes dédiées au cinéma, aux séries, au sport ou aux documentaires, la plateforme renforce son pôle documentaire avec un programme captivant pour les passionnés d’aviation et d’enquêtes. Pluto TV est disponible sur le web, sur mobile et sur de nombreux appareils connectés, dont Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, ainsi que les Freebox Pop, Ultra et mini 4K, offrant ainsi un accès libre et gratuit à ce contenu à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox