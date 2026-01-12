Bouygues Telecom garde sa place d’opérateur le plus performant sur l’internet fixe, Free décroche un peu derrière Orange

Internet fixe en France : Bouygues Telecom en tête du baromètre nPerf 2025.

Comme chaque année, nPerf publie son baromètre des connexions Internet fixes en France. L’édition 2025, basée sur les tests réalisés par les utilisateurs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, dresse un état des lieux précis des performances réelles des réseaux. Tous critères confondus, Bouygues Telecom s’impose à nouveau comme l’opérateur offrant la meilleure qualité globale de connexion fixe.

Bouygues Telecom en tête du classement global

Selon le score global nPerf, qui agrège les débits descendants et montants, la latence, la navigation web et le streaming vidéo, Bouygues Telecom arrive en première position avec 162 106 nPoints. Free se cette année classe troisième avec 154 936 nPoints, juste derrière Orange (156 650 nPoints) et devant SFR (147 909 nPoints). L’opérateur était pourtant 2ème sur l’année 2024.

Dans son analyse, nPerf souligne que « le score nPerf permet d’évaluer la qualité globale de l’expérience Internet ressentie par les utilisateurs, tous usages confondus ». À ce titre, Bouygues Telecom « se démarque par une très grande régularité de performances sur l’ensemble des indicateurs mesurés ». L’opérateur se distingue particulièrement sur les débits, tant en téléchargement (491.07 Mb/s) qu’en envoi (371.43 Mb/s). Un point mis en avant par nPerf, qui rappelle que « les débits mesurés reflètent les performances réellement obtenues par les abonnés, et non les valeurs théoriques annoncées par les opérateurs ». Free pour sa part “se distingue par un débit descendant compétitif (451,2 Mbps, 2ᵉ) et de très bonnes performances en débit montant (325,6Mbps)“.

La latence constitue un autre atout pour Bouygues Telecom. Selon le baromètre, « une faible latence améliore significativement l’expérience pour les usages temps réel, comme le jeu en ligne, la visioconférence ou le cloud ». Sur ce critère, Bouygues Telecom conserve une avance mesurée (12.31 ms) mais constante sur ses concurrents, tandis que Free et SFR restent proches (respectivement 15.54 et 25.34 ms), Orange étant légèrement meilleur que ces derniers.

Sur la navigation web et le streaming vidéo, les quatre opérateurs affichent des résultats élevés. nPerf précise toutefois que « même de faibles écarts de performance peuvent avoir un impact perceptible sur la fluidité de la navigation ou la rapidité de chargement des contenus ».

Bouygues Telecom conserve une légère avance sur ces usages, mais l’étude met surtout en avant un niveau global élevé des réseaux fixes en France, conséquence directe de la montée en puissance de la fibre optique.

Le Wi-Fi, un critère de plus en plus important

Le baromètre inclut également un classement spécifique des performances Wi-Fi sur réseau fixe. Bouygues Telecom y conserve la première place avec 162 219 nPoints, devant Free, Orange et SFR.

Pour nPerf, « le Wi-Fi est devenu un élément central de l’expérience Internet à domicile, la majorité des usages se faisant désormais sans fil ». L’organisme souligne également que « la qualité du Wi-Fi dépend à la fois de la box fournie par l’opérateur et de l’environnement domestique de l’utilisateur ».

L’édition 2025 confirme une tendance de fond : l’amélioration continue des performances de l’Internet fixe en France. « Année après année, nous observons une progression des débits et une meilleure maîtrise de la latence », note nPerf, évoquant les investissements constants des opérateurs dans les infrastructures et les équipements.

Si Bouygues Telecom s’impose comme le leader de cette édition, Free et Orange restent très proches, tandis que SFR poursuit ses efforts pour réduire l’écart. Une concurrence qui profite directement aux abonnés, avec une qualité de service globalement en hausse.

Pour rappel : le baromètre nPerf repose exclusivement sur des tests réalisés par les utilisateurs via les applications et le site nPerf. L’éditeur rappelle que « seuls les tests jugés fiables et représentatifs sont pris en compte dans le calcul des résultats », afin de refléter au mieux l’expérience réelle des abonnés, indépendamment des promesses commerciales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox