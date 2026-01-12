Freebox Pop : les nouveaux abonnés ne peuvent plus prendre d’Apple TV 4K, mais pas de panique

Free ne propose actuellement plus l’Apple TV 4K dans ses offres, malgré son positionnement attractif face au prix officiel d’Apple. Une indisponibilité passagère.

L’Apple TV n’est actuellement plus disponible dans les options proposées par Free. Comme l’a relevé Tiino-X83, le boîtier d’Apple a été retiré de l’option Multi-TV depuis le début du mois de décembre et n’est plus accessible non plus aux nouveaux abonnés depuis peu.

Depuis plusieurs années, Free offrait pourtant la possibilité de choisir une Apple TV à la place de son décodeur maison dans le cadre de l’offre Freebox Pop. Pour l’instant, les abonnés n’ont donc plus le choix : seul le Player TV Free 4K est proposé. Cette absence n’est toutefois que provisoire, l’opérateur indiquant explicitement que l’Apple TV sera « bientôt de retour ».

Les raisons de ce retrait temporaire ne sont pas précisées. Il pourrait s’agir d’une simple interruption liée aux stocks ou à un renouvellement de gamme à venir. Ce ne serait en tout cas pas une première, l’Apple TV ayant déjà disparu de l’offre Free en 2025 pendant plusieurs mois avant de réapparaître au printemps.

Contrairement au Player Pop, inclus sans surcoût, l’Apple TV 4K reste une option payante chez Free. Le modèle actuellement proposé, doté de 128 Go de stockage et d’une connectivité Wi-Fi et Ethernet, est facturé 2,99 euros par mois pendant 48 mois, avec la possibilité de solder le paiement à tout moment. Sur la durée, le coût total s’élève à 143,52 euros, soit environ 45 euros de moins que le prix pratiqué par Apple.

À noter enfin que l’Apple TV fournie par Free n’est pas livrée avec la Siri Remote, mais avec une télécommande plus classique. Un détail qui pourra être perçu comme un avantage ou un inconvénient selon les préférences des utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox