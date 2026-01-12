Free Mobile ne propose pas encore la 5G sur Apple Watch, l’opérateur explique pourquoi et assure travailler dessus

Si l’Apple Watch est compatible 5G, elle reste pour l’instant cantonnée à la 4G avec Free Mobile. L’opérateur détaille les raisons techniques de ce choix et évoque une évolution possible à plus long terme.

Quelques semaines après le lancement de l’eSIM sur l’Apple Watch chez Free Mobile, la compatibilité 5G suscite des interrogations. Alors que certaines Apple Watch sont techniquement compatibles avec la 5G, les abonnés Free doivent pour l’instant se contenter de la 4G. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations et à laquelle Pascal Mayeux, Directeur Cœur de Réseau de Free, a apporté des éléments de réponse lors d’un entretien accordé à Frandroid. En cause : un mélange de contraintes industrielles, de choix stratégiques et de complexité technique autour de la norme RedCap.

Un partenariat complexe avec Apple

Sans le dire explicitement, Pascal Mayeux confirme ce que les opérateurs répètent régulièrement en off : travailler avec Apple est un exercice particulièrement exigeant. Les projets sont longs, encadrés et nécessitent de nombreuses validations côté constructeur, encore plus lorsqu’il s’agit de l’Apple Watch. « C’est des projets qui sont assez longs avec Apple. Assez contraignants. […] Pour l’Apple Watch particulièrement, c’est extrêmement compliqué. »

Dans ce contexte, Free a dû faire des arbitrages pour lancer son option montre connectée. Ajouter la 5G dès le départ aurait impliqué de valider une technologie supplémentaire, avec le risque de retarder encore davantage un produit déjà arrivé tardivement sur le marché.

« Il y a peut-être des features qu’on a choisi en commun accord avec Apple de ne pas intégrer pour un lancement […] Il a fallu retarder le lancement de l’eSIM [pour d’autres raisons], donc on a choisi de lancer comme ça. » Le choix a donc été clair : proposer rapidement l’Apple Watch en 4G, ou attendre plus longtemps pour une version compatible 5G. Free a opté pour la première option.

Le frein technique de la 5G RedCap

Au-delà des contraintes liées à Apple, un obstacle purement technique explique aussi l’absence de 5G sur l’Apple Watch chez Free : l’utilisation de la norme RedCap (Reduced Capability). Cette déclinaison de la 5G est spécifiquement conçue pour les objets connectés, afin d’offrir un compromis entre performances, consommation énergétique et autonomie, des critères essentiels pour une montre.Mais le RedCap reste une technologie récente et encore peu déployée sur les réseaux.

« C’est une technologie de 5G… le RedCap. Et donc si vous voulez, ça n’avait pas été activé […] parce que personne ne s’en servait et puis pour activer une technologie sur le réseau, il faut la tester. »

Son activation nécessite des phases de tests approfondies, de validation réseau et de compatibilité terminal, ce qui explique pourquoi Free n’a pas encore franchi le pas pour l’Apple Watch. Free ne ferme pas la porte à une arrivée ultérieure de la 5G sur les montres connectées. Pascal Mayeux indique que cette évolution pourrait intervenir après la sortie des modèles actuels, et potentiellement sur d’autres montres de fabricants différents. Mais aucune échéance précise n’est avancée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox