Les nouveautés de la semaine chez Free : des nouveautés sur les Freebox Server, Free lance des promos, etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile active désormais par défaut la Messagerie Vocale Visuelle sur la majorité des téléphones compatibles. Plus d’infos…

Free Mobile a activé 11360 antennes 4G en un seul mois, ce qui améliore fortement son réseau 4G. Plus d’infos…

Free Mobile a lancé plusieurs promotions sur les smartphones qu’il vend dans ca boutique, permettant de réaliser jusqu’à 400€ d’économies. Plus d’infos…

Nouveautés Freebox

L’application Free, désormais proposée à tout le monde sur Android et iOS, intègre dorénavant la gestion de la Freebox et ses équipements connectés en WiFi, en plus de la gestion des factures ou de tout ce qui est lié à un compte Freebox ou Free Mobile, elle passe ainsi un cap en permettant désormais de gérer sa Freebox et ses équipements connectés en WiFi également. Plus d’infos…

Une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra a été déployée cette semaine. Elle intégré notamment

La possibilité de configurer toutes les options renvoyées par le serveur DHCP, ainsi que les paramètres utilisés pour le démarrage par TFTP

Un serveur TFTP est maintenant présent sur la Freebox, accessible depuis les appareils présents sur le réseau local.

Plus d’infos…

Free a lancé cette semaines des remises allant jusqu’à 300€ sur une sélection de téléviseurs Samsung 4K dans sa boutique en ligne. Plus d’infos…

