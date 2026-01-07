“Offres XXL. Prix XXS”, une avalanche de promos chez Free Mobile avec jusqu’à 400€ d’économies

Free Mobile lance sa nouvelle opération de promotions “Offres XXL. Prix XXS” pour les smartphones de sa boutique avec plus de 35 modèles concernés.

À l’occasion des soldes d’hiver, Free Mobile lance une nouvelle opération commerciale sous la bannière « Offre XXL, Prix XXS ». L’opérateur annonce des offres allant jusqu’à 400€ d’économies au total, soit des remises vraiment alléchantes. Le tout sur des modèles variés, y compris certains packs comprenant des accessoires connectés. L’opération durera jusqu’au 2 février. Les offres sont reconnaissables via un bandeau rouge dédié sur le site de l’opérateur.

On peut par exemple trouver dans le haut de gamme 200€ remboursés sur demande et 200€ de remise immédiate sur le Galaxy Z Fold7, mais aussi 50€ d’ODR et 100€ de remise sur le Google Pixel 10 Pro, ou encore une offre permettant de se faire rembourser 200€ sur demande et d’obtenir 100€ de bonus reprise si vous optez pour un pack Xiaomi 15 comprenant les Redmi Buds 6 Active et le Band 9 Active.

Mais d’autres offres peuvent être alléchantes sur des segments moins onéreux. Le Honor 400 5G bénéficie par exemple de 130€ remboursés sur demande. Du côté de Xiaomi, on peut trouver le Redmi Note 14 Pro+ 5G avec une ODR de 120€. En entrée de gamme, le Honor 200 Lite, dans un pack comprenant les Earbuds X6 est proposé avec 50€ remboursés sur demande, avec donc un coût total de 205€.

