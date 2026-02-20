Totalement fibrés : redémarrez les Freebox, l’État se fait pirater 1,2 million de vos comptes bancaire, etc…

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés”, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Nouveau numéro de Totalement Fibrés, le seul magazine vidéo qui vous présente toute l’actualité de Free et des télécoms. Au sommaire du “Gros doss”, une mise à jour de l’application phare de Free, avec l’ajout de nouveaux services dont une télécommande virtuelle, mais également des nouveautés sur la Freebox. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Fight (débat) hebdomadaire.

