M6 signe avec Society+ pour proposer des contenus premiums gratuitement, même sur les Freebox

M6+ enrichit son catalogue avec un corner Society+ dédié aux documentaires premium, offrant ainsi un accès gratuit à certains programmes de la plateforme normalement payante.

La plateforme de streaming gratuite du Groupe M6 annonce un nouveau partenariat avec Society+ et lance un espace entièrement consacré aux documentaires français et européens premium. Accessible gratuitement à tous les utilisateurs, ce nouveau corner vient renforcer l’ambition éditoriale de M6+ sur le segment du documentaire. Selon nos propres constatations, ce corner est disponible sur le player Free TV 4K, inclus pour les abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel et Pop. Sur le player Devialet, le lancement du corner entraîne pour l’heure un crash de la plateforme M6+.

Une nouvelle destination pour les amateurs de documentaires

Avec ce partenariat, M6+ entend s’imposer comme une plateforme de référence pour les passionnés de documentaires. L’objectif : proposer des œuvres fortes, engagées et inspirantes, à travers une sélection exigeante de productions françaises et internationales.

Ce corner Society+ offre ainsi une immersion dans des univers variés, mettant en lumière des regards d’auteurs et des récits qui interrogent notre époque. Parmi les premiers titres disponibles figurent notamment Marseille capitale rap, Girl Gang, Secte du Temple Solaire : Vercors, l’onde de choc, Feels Good Man, La Clinique du Dr Karbaat, Assange, Le prix de la vérité ou encore Air Jordan, l’histoire d’une basket culte.

Ces productions premium, issues de sociétés françaises, britanniques ou allemandes, sont désormais accessibles gratuitement en streaming sur M6+. Conclu pour une durée de deux ans, le partenariat prévoit un renouvellement trimestriel de 20 % du catalogue. Une stratégie destinée à maintenir une offre dynamique et à fidéliser les amateurs de documentaires grâce à des nouveautés régulières.

A noter que le catalogue payant de Society+, disponible sur les Freebox pour 4.90€/mois, est plus fourni, mais cela peut permettre aux abonnés Freebox de découvrir le catalogue de la plateforme gratuitement, avec la publicité.

