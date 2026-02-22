Orange propulse les réseaux du futur avec un record mondial à 2 Tb/s

Une démonstration de vitesse folle qui illustre l’accélération des capacités de transmission pour répondre à l’explosion des usages, de la 5G à l’intelligence artificielle.

MasOrange franchit un nouveau cap technologiquement, l’opérateur issu de la fusion entre Orange Espagne et MásMóvil, annonce avoir réalisé avec succès un transfert de données à une vitesse record de 2 térabits par seconde (Tbps) sur son réseau optique commercial à Madrid, en utilisant une seule longueur d’onde sur une infrastructure terrestre lors d’une démonstration. Il s’agit d’une première mondiale dans ces conditions réelles d’exploitation, confirmant l’accélération des performances des réseaux de transmission de nouvelle génération. Pour se rendre compte, cet record équivaut à diffuser simultanément jusqu’à 800 000 flux vidéo en haute définition ou 160 000 flux en 4K.

Cette prouesse dépasse nettement les précédents jalons atteints par l’opérateur, qui avait déjà culminé à 1,6 Tb/s en novembre 2025 et 1,2 Tb/s en décembre 2024. “Ces réseaux sont les autoroutes numériques qui relient les nœuds du réseau entre différentes villes, permettant ainsi une circulation rapide et efficace de l’information et constituant la pierre angulaire sur laquelle reposent et fonctionnent toutes les autres couches du réseau”, indique l’opérateur. Cette avancée s’inscrit dans un contexte d’explosion attendue du trafic de données, portée notamment par la généralisation de la 5G, l’essor de l’intelligence artificielle et la préparation des futurs réseaux 6G.

« MasOrange innove chaque jour pour offrir la meilleure connectivité à nos clients et préparer le réseau pour les services du futur. Nous avons atteint 2 Tbps sur une seule longueur d’onde, ce qui démontre que nous dirigeons l’évolution vers les réseaux de nouvelle génération », a souligné Oscar Andrés, responsable du projet.

En novembre dernier, Orange annoncé consolider sa présence en Espagne en signant un accord avec les autres actionnaires de MasOrange pour racheter leur participation de 50% dans la coentreprise. Cette opération, chiffrée à 4,25 milliards d’euros doit permettre à Orange de prendre le contrôle total de son activité sur son deuxième marché européen. Une opération qui va faire de lui le numéro 1 dans le pays.

Source : Estrategias de inversión

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox