Free envoie un mail ciblé à des abonnés Freebox pour activer son avantage phare dès maintenant

Free mène actuellement une campagne ciblée auprès d’abonnés Freebox pour les inciter à activer sans attendre l’un de ses atouts les plus stratégiques : l’association entre Freebox et forfait mobile via son offre Free Family.

Free cherche clairement à renforcer l’attachement de ses abonnés Freebox et à maximiser son taux de forfaits mobile au sein de ses foyers clients. Dans un mail promotionnel envoyé ces derniers jours à certains abonnés Freebox, l’opérateur met en avant la possibilité de bénéficier de son Forfait Free 5G+ dans des conditions particulièrement avantageuses, notamment grâce à la data illimitée et à des réductions exclusives réservées aux clients fixes.

Le message est clair : « Avec Free Family, l’union fait la remise ! ». Free rappelle que les abonnés Freebox peuvent profiter immédiatement d’une remise significative sur son forfait mobile phare, conçu pour « matcher avec votre offre Freebox ». Cette formule permet notamment de bénéficier de l’internet illimité en 5G et 5G+ en France métropolitaine, un avantage central de la stratégie de convergence fixe-mobile de l’opérateur.

Dans le détail, pour les lignes souscrites après le 1er octobre 2024 et correctement rattachées à l’offre Freebox dans le cadre du dispositif Free Family, Free propose jusqu’à quatre forfaits à 9,99 €/mois pendant un an, soit une réduction de 10 € mensuels. Au-delà de cette période, le tarif passe à 15,99 €/mois, ce qui correspond toujours à une réduction de 4 € par mois par rapport au prix standard.

Cet avantage s’applique uniquement dans un cadre multiligne, avec le même RIB et la même adresse, et doit être activé dans un délai d’un an suivant la souscription du forfait mobile. Free précise également que ces réductions peuvent être perdues en cas de résiliation de l’abonnement Freebox ou de détachement du forfait mobile du compte multiligne. Mais le principal argument reste technique : les abonnés Freebox bénéficient d’une enveloppe data illimitée en 4G et 5G en France métropolitaine, contre 350 Go pour les non-abonnés Freebox. Cette différence constitue l’un des avantages les plus différenciants du forfait Free 5G+ depuis plusieurs années, renforcé désormais par le déploiement progressif de la 5G+ sur la bande 3,5 GHz.

L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 35 Go de données utilisables chaque mois depuis plus de 115 destinations en Europe, DOM et à l’international. La SIM ou eSIM est actuellement offerte pour toute nouvelle souscription, au lieu de 10 €, dans le cadre de cette opération promotionnelle.

