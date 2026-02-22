Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mise à jour de vos Freebox et répéteurs WiFi, arrivée de la télécommande virtuelle officielle sur tous les players TV Free etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel. Nouveautés Free

Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Pop, Ultra, Révolution et Delta. Estampillée 4.9.16, cette version apporte à la fois une évolution technique côté réseau (option DHCP) et plusieurs correctifs attendus sur des Freebox WiFi 7. Plus d’infos… Free étend sa télécommande TV virtuelle sur iOS et Android à davantage d’abonnés Freebox, accessible depuis l’application officielle unifiée Free. Voici notre test… Free met à jour son répéteur WiFi (2.7.13) et corrige plusieurs bugs de connexion. Plus d’infos…

M6 signe avec Society+ pour proposer des contenus premiums gratuitement, même sur les Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, découvrez deux fresques historiques. Plus d’infos…

Free Pro intègre désormais sa suite de cybersécurité gratuitement pour tous ses abonnés Freebox Pro, même les plus anciens. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

C’est officiel, Free Mobile obtient ses premières autorisations pour émettre en 5G 2100 MHz et peut passer à l’action. Plus d’infos…

La Série Free 110 Go en 5G est désormais affichée à 9,99€/mois pendant un an, contre 8,99€/mois auparavant pour les nouveaux abonnés. Aucun changement en revanche sur les prestations incluses : 110 Go en France, appels, SMS et MMS illimités, 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, option eSIM Watch incluse, Free mVPN et l’accès à l’application Free TV avec plus de 300 chaînes. Plus d’infos…

Le VPN gratuit de Free Mobile devient plus accessible avec la possibilité de créer un widget sur iPhone et smartphones Android. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Les abonnés Free Mobile sont les plus fidèles, Free talonne Orange sur le fixe, Bouygues Telecom à la dernière place. Plus d’infos…

41% des abonnés ADSL de Free ne sont pas au courant que leur connexion va disparaître, c’est mieux chez la concurrence. Plus d’infos…

L’Arcep a levé le voile sur son Observatoire 2026 de la satisfaction client. Si Orange et Free font jeu égal dans le mobile, l’opérateur historique domine sur le fixe. Rentrons un peu plus dans les détails…

Universal+ annonce une refonte de son bouquet avec une nouvelle chaîne et une évolution, inclus pour beaucoup d’abonnés Freebox. La chaîne E! va laisser place à Bravo, et SYFY se transformera en SciFi dès le 17 mars. Plus d’infos…

