Free met à jour son répéteur WiFi et corrige plusieurs bugs de connexion

En plus de mettre à jour ses Freebox, l’opérateur a déployé un nouveau firmware pour son répéteur WiFi.

Il est temps de mettre votre répéteur WiFi Free à jour. Estampillée 2.7.13, la nouvelle version logicielle est disponible et vise principalement à améliorer la stabilité de votre connexion sans fil. Comme d’habitude, l’installation est automatique au redémarrage du Freebox Server. Si la mise à jour ne s’applique pas d’elle-même, il suffit de redémarrer manuellement les répéteurs WiFi concernés pour en bénéficier.

Cette version corrige en priorité un problème d’application de la configuration WiFi dans des installations comprenant des clés invitées et un grand nombre d’appareils associés. La mise à jour 2.7.13 apporte également diverses corrections mineures liées à la stabilité. Même si aucun détail supplémentaire n’est précisé, ces ajustements devraient contribuer à renforcer la fiabilité globale du service, notamment dans les installations domestiques très connectées.

Pour rappel, le 1er répéteur Wifi est inclus sur demande pour les abonnés Freebox Pop S, Freebox Pop, Ultra Essentiel et Freebox Ultra et disponible en option pour abonnés Freebox Révolution Light. Si vous en avez besoin de plus d’un, il faudra régler 20€ par répéteur supplémentaires

