Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Orange signe la fin d’une époque, Free se lâche en innovations…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

16 février 2016 : Orange annonce la fin du RTC

L’opérateur historique prépare la fin d’une époque. Orange annonçait en effet aux opérateurs et à l’Arcep sa volonté d’arrêter progressivement le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique. A l’époque, l’opérateur n’annonçait pas vraiment de date précise, cette annonce faisant office de prévention, mais depuis, le RTC, c’est fini !

18 février 1999 : Un nouvel opérateur est né

Happy birthday to Free ! C’est la date clé de cette semaine, une filiale d’Iliad est lancée au milieu du mois de février 1999 sans que l’on se doute de l’impact qu’elle va avoir sur le monde des télécoms. Mais c’est quelques mois après que Free surprendra son monde en lançant le premier accès à internet gratuit puis c’était l’escalade des révolutions avec le triple play, son arrivée sur le marché mobile en 2012… Une histoire folle qui mériterait presque son petit documentaire.

18 février 2011 : Orange lance sa Livebox 2 Une nouvelle Livebox a vu le jour ! Avec un Wi-Fi à la norme n (donc pour des débits jusqu’à 300 Mbps), quatre ports éthernet et deux ports USB la box semblait avoir tout pour plaire lors de son lancement le 18 février 2011. Cependant, on notait déjà un couac : l’absence d’un routeur Gigabit Ethernet. Puisque malgré les capacités théoriques en WiFI, le routeur étant quant à lui cantonné à 10/100 Mbit/s en réseau local. Cette Livebox accusait un gros retard côté matériel, de l’avis de nombreux spécialistes, mais était saluée pour son interface et sa finition. Elle était proposée à l’époque à partir de 39.90€/mois. Un design très épuré pour cette Livebox, qui sera remplacée par la Livebox Play deux ans plus tard 19 février 2013 : Free lance AirMédia sur la Freebox Révolution Une option de plus en plus utilisée de nos jours, mais bien moins courante le 19 février 2013. A cette date, l’opérateur de Xavier Niel permettait ainsi aux détenteurs d’iPhone d’envoyer des fichiers depuis leur mobile jusqu’au Server ou de les lire directement sur le player Révolution. Dorénavant, on utilise davantage Airplay cependant. Voici à quoi ressemblait alors AirMedia sur iPhone, iOS en a fait du chemin depuis ! 20 février 1986 : La Cinq arrive sur les écrans français C’est l’arrivée de la 2ème chaîne privée après Canal + en France : la 5 est lancée il y a 39 ans. C’est la première chaîne privée en France financée uniquement par la publicité et elle restera à l’antenne pendant 6 ans avant d’être remplacée par Arte. Une chaîne assez particulière qui a marqué la télévision française, mais qui est aussi connue pour son créateur que l’on connaît dorénavant pour d’autres activités. En effet, le créateur de la société France 5 n’est autre que… Silvio Berlusconi ! 20 février 2024 : Orange, premier opérateur français à gérer le transfert rapide d’eSIM entre les iPhone

Une première en France qui facilite le fait de passer d’un iPhone à un autre. Le transfert rapide de l’eSIM vous permet de transférer le numéro d’appel de votre ancien mobile vers votre nouveau modèle, sans contacter votre opérateur. Vous pouvez par ailleurs convertir votre carte SIM physique actuelle en eSIM. Il faut cependant que la carte SIM, virtuelle ou non, le permette et jusqu’à il y a peu ce n’était pas le cas. En effet, c’est seulement en 2024 que la fonctionnalité a commencé à être supportée par un opérateur français, et le premier a été Orange ! Depuis, tous les autres opérateurs s’y sont mis.

21 février 2023 : Free rajouter de la cybersécurité dans son offre Le 21 février 2023, Free annonçait le lancement de deux nouvelles offres McAfee proposées à ses abonnés. Plus complètes, celles-ci incluent le contrôle parental, la surveillance du Dark Web et un VPN illimité pour l’option la plus avancée. Free proposait ainsi à ses abonnés une solution plus évoluée pour protéger leurs données personnelles et leur confidentialité ainsi que celle de leur famille, partout et à tout moment, sur Mac, PC, tablette et mobile, et le propose encore.

