Bouygues Telecom ouvre-t-il discrètement sa 5G+ à certains abonnés B&YOU ? Cette facture semble le prouver

Un abonné B&You a récemment constaté l’apparition de l’option 5G+ sur sa facture, sans aucune démarche de sa part relançant les interrogations autour de la stratégie de l’opérateur qui jusqu’à présent réserve cette technologie à un seul forfait grand public onéreux.

Vraie évolution ou anomalie passagère ? En juin 2025, Bouygues Telecom avait suscité une certaine frustration en lançant sa 5G+ grand public tout en la réservant exclusivement à son forfait 300 Go à 59,99€/mois. Sur son site web, l’opérateur indique aujourd’hui encore trois mêmes conditions pour en bénéficier : disposer d’un smartphone compatible, se trouver dans une zone couverte en 5G+, et surtout être titulaire du forfait 300 Go. L’option est incluse sans surcoût… et apparaît inaccessible aux autres offres.

Or, sur X, un abonné B&YOU a récemment partagé sa dernière découverte sur sa propre facture : l’« option 5G+ » est affichée dans la rubrique « Vos abonnements, forfaits et options » pour le mois à venir, sans facturation supplémentaire ni demande préalable de sa part. Une évolution notable, d’autant plus que B&YOU constitue la gamme low-price et sans engagement de l’opérateur.

J’ai une option 5G+ qui vient d’apparaître dans mes options sur ma dernière facture B&You 😳 pic.twitter.com/F88jNiCAZY — Webatou (@TheGeek_fr) February 14, 2026

Simple test technique, ouverture progressive à davantage de forfaits, geste commercial ciblé ou bug d’affichage appelé à disparaître sur la prochaine facture ? À ce stade, difficile de trancher. L’abonné concerné dispose par ailleurs déjà d’une option multi-SIM Internet, ce qui pourrait laisser penser à un profil éligible à certaines expérimentations internes. Si cette inclusion venait à se confirmer pour d’autres clients B&YOU, Bouygues Telecom opérerait un virage stratégique en démocratisant sa 5G+, jusque-là cantonnée à une offre premium.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox