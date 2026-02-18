Orange révèle avoir effectué 6 opérations d’envergure pour sécuriser 84 milliards d’emails “sans que les abonnés ne s’en rendent compte”

Avec ce chantier technique invisible mais stratégique, Orange consolide la fiabilité de son service Mail dans un contexte où la sécurisation et la souveraineté des données sont devenues des enjeux centraux.

Alors que l’opérateur historique français prépare une refonte visible de son webmail, un chantier bien plus stratégique s’est déroulé en coulisses. Dans un post sur Linkedin, Jean-Marc Escalettes, CTO d’Orange France, est revenu il y a une semaine sur une opération technique d’ampleur menée ces derniers mois sur le service Mail.

« On a “juste” sécurisé 84 milliards d’emails. Et ça, sans interruption de service et sans que les clients ne s’en rendent compte », révèle le dirigeant. Chaque jour, des millions d’utilisateurs confient à Orange leurs échanges personnels et professionnels, pièces jointes et documents sensibles. « Derrière cette simplicité d’usage se cache une responsabilité majeure », souligne-t-il par ailleurs.

Les équipes techniques d’Orange ont ainsi engagé un vaste programme destiné à renforcer la résilience et la sécurisation du service. L’objectif était clair : « garantir que les données clients disposent désormais de copies synchronisées sur plusieurs data centers distincts, hébergés exclusivement dans les data centers Orange en France, le tout sans aucun impact pour les utilisateurs ».

Concrètement, six opérations successives ont été nécessaires. À chaque étape, huit serveurs d’environ 100 kilos ont été déplacés, représentant 14 milliards d’emails et près de 2 pétaoctets de données, avant une resynchronisation complète via le réseau de l’opérateur. Le tout en totale transparence pour les clients, qui ont continué à envoyer et recevoir leurs messages normalement. C’est l’exemple d’une maîtrise complète de ses infrastructures à l’heure où l’enjeu de la sécurisation et de la souveraineté des données est plus fort que jamais.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox