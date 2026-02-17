Après iOS, Free met à jour son application sur Android pour intégrer ses deux dernières nouveautés

L’opérateur a déployé une nouvelle version de son application officielle sur Android, permettant d’accéder à deux nouvelles fonctionnalités pratiques pour les abonnés Freebox et Free Mobile.

Après un déploiement sur iOS, la nouvelle version de l’application officielle Free se fait également progressivement sur Android. Vous pouvez vérifier la version de l’application sur le Play Store de Google et la mettre à jour sur la dernière version disponible si ce n’est pas déjà le cas.

Comme pour les iPhone, l’opérateur permet ainsi à tous ses abonnés Freebox d’accéder à une télécommande virtuelle pour l’ensemble des players, allant du player Devialet au player Free TV 4K disponible sur les Freebox Ultra et Pop. Cette dernière vous permet de naviguer sur l’interface de votre décodeur très simplement, soit avec des touches directionnelles soit via le pavé numérique pour taper le numéro de votre chaîne par exemple.

Autre ajout, la compatibilité avec la fonctionnalité Widgets sur Android pour mVPN, qui vous permet ainsi d’accéder, si vous avez un forfait Free Mobile compatible, directement à la section dédiée au VPN gratuit de Free Mobile depuis un bouton dédié sur la page d’accueil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox