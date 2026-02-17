Apple prépare le chiffrement du successeur du SMS, Orange, Free, SFR et Bouygues sont techniquement prêts

La prochaine mise à jour iOS 26.4 devrait introduire le RCS 3.0 avec chiffrement de bout en bout. Les quatre opérateurs français sont techniquement prêts à l’activer.

La prochaine mise à jour iOS 26.4 marque une étape clé dans l’évolution de la messagerie sur iPhone. Sa version bêta intègre en effet le RCS 3.0 avec chiffrement de bout en bout, une avancée qui pourrait enterrer définitivement les SMS traditionnels.

Déjà présente dans la bêta 1 d’iOS 26.4, la prise en charge des RCS sécurisés apparaît du côté de plusieurs opérateurs. Comme le note Tiino, habitué des trouvailles autour des opérateurs, le carrier bundle présente qu’en France, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile seraient prêts sur le plan technique, bien que l’activation n’ait pas été faite.

Il faudra cependant attendre le lancement grand public de cette nouvelle version d’iOS pour en profiter, et surtout, que les opérateurs activent tous le service. Le principe est similaire à celui de services comme WhatsApp, Signal ou Facebook Messenger : les messages sont chiffrés sur l’appareil de l’expéditeur et ne peuvent être déchiffrés que sur celui du destinataire. Contrairement aux SMS, le contenu n’est donc pas lisible en transit.

Le RCS existe sur Android depuis 2018, avec un déploiement progressif en France dès 2019. Sur iPhone, il a fallu attendre iOS 18, en septembre 2024, pour voir apparaître la compatibilité RCS puis début janvier 2025 pour l’activation par tous les opérateurs. Quant au chiffrement de bout en bout, il aura nécessité près de deux années supplémentaires.

Apple refusait jusqu’ici d’adopter la solution de chiffrement développée par Google, jugée trop dépendante d’un acteur concurrent. La firme attendait une norme internationale formalisée. Cette exigence est désormais satisfaite avec le RCS Universal Profile 3.0 défini par la GSMA. Cette version intègre officiellement les spécifications du chiffrement de bout en bout pour les messages, fichiers et contenus échangés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox